﻿Rostock Seawolves verspielen in Heidelberg 19-Punkte-Führung

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves ihr Auswärtsspiel gegen die MLP Academics Heidelberg trotz deutlicher Führung am Ende noch mit 75:78 verloren. Wie es dazu kommen konnte.

Heidelberg/Rostock. Zwei unterschiedliche Gesichter und am Ende traurige Minen: In der Basketball-Bundesliga mussten sich die Rostock Seawolves am Freitagabend bei den MLP Academics Heidelberg mit 75:78 (29:17, 14:16, 10:27, 22:8) geschlagen geben.