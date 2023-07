﻿Aufstiegsheld der Seawolves muss gehen

Diese Entscheidung dürfte dem Seawolves-Coach schwer gefallen sein: Der Basketball-Bundesligist hat den Vertrag von Nijal Pearson nicht verlängert. Der 25-Jährige war geschätzter Anführer und Kämpfer.

Rostock. Die Rostock Seawolves gehen ohne Nijal Pearson in die neue Saison. Zwei Jahre lang war der US-Amerikaner einer der Leistungsträger in der 2. Liga und auch nach dem Aufstieg in die Basketzball-Bundesliga.