﻿Nur einmal wurde es knapp: Rostock Seawolves vom Meister Alba Berlin klar bezwungen

Der Aufsteiger von der Ostsee war gegen Alba Berlin nur im dritten Abschnitt auf Augenhöhe. Nach zwei harten Wochen war für den Rostocker Coach weder die 63:88-Niederlage noch die Leistung des Team überraschend.

Oranienburg. Am Ende war das Ergebnis standesgemäß. Die Rostock Seawolves haben am Sonntag gegen Alba Berlin mit 63:88 den kürzeren. Bei der Generalprobe vor dem Saisonstart in der Basketball-Bundesliga beider Team stand es nach den ersten Dritteln 15:24, 31:43 und 47:59 aus Rostocker Sicht.

„Im ersten Drittel hat man gesehen, dass wir noch nicht so genau wissen, was uns in der Liga erwartet“, meinte Seawolves-Headcoach Christian Held. Die Mannschaft, die zwei harte Trainingswochen mit vielen Testspielen hinter sich hat, habe dann aber besser ins Spiel gefunden. Man habe gesehen, von welchen Kaliber die Berliner seien, würdige der Rostocker Trainer den Gegner.