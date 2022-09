﻿Explosion des Gaspreises: So extrem sind die Rostock Seawolves betroffen

Bargeshagen. Jens Hakanowitz plagt in diesen Tagen dasselbe Problem wie Millionen andere Menschen in Deutschland: Wie soll ich nur die explodierenden Energiepreise bezahlen?

In seinem Job als Vorstandsmitglied der Rostock Seawolves sucht er eine Lösung für die Trainingshalle des Bundesliga-Teams. Seit Jahren bereiten sich die Basketballer in Bargeshagen vor den Toren Rostocks auf ihre Spiele vor. Die Bedingungen sind ideal: auf rund 1500 Quadratmetern Fläche finden die Profis und die Nachwuchsteams des Vereins alles, was sie benötigen: ein Basketball-Spielfeld, einen top-ausgestatteten Fitnessbereich, Physiotherapie- und Besprechungsräume, einen Bereich, in dem Waschmaschinen und Trockner stehen, die Berge von Sportklamotten und Handtüchern schlucken.

Kosten für Gas bis zu sieben Mal höher als bislang

Das Umfeld und all das, was sich die Seawolves in Bargeshagen aufgebaut haben, nachdem ihnen die Stadt Rostock nichts Geeignetes anbieten konnte, war bislang ein Segen. Jetzt wird es immer mehr zum Fluch: „Ich gehe davon aus, dass sich die Kosten für die Gasheizung exorbitant erhöhen werden – um monatlich 10.000 bis 12.000 Euro“, sagt der Eigentümer des JoHo-Parks, Jonas Holtz. Das sind allein die Heizungs-Mehrkosten für den Bereich, den die Seawolves nutzen. Und es ist ungefähr das Siebenfache dessen, was für den Ballsport-Verein derzeit an Gaskosten anfällt. Neben den Basketballern, die Mieter sind, beherbergt der JoHo-Park die Bolzarena und die Pandino-Kinderspielwelt.

Die Halle komplett dichtzumachen, sei aktuell keine Option für ihn, versichert Holtz, der sagt: „Wir möchten den Standort offenhalten.“ Er denkt sogar an einen neuen Beach-Volleyball-Bereich. Und an ein Public Viewing, das während der Fußball-WM im November und Dezember bis zu 2000 Leute zu den Spielen der DFB-Elf locken soll. Die Bereiche der Halle will Holtz dann schon mit regenerativer Energie beheizen.

Neue Heizung im JoHo-Park kostet bis zu eine Million Euro

Er will generell weg vom Gas. Doch das sei nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen – und zudem sehr kostspielig. „Eine komplette Erneuerung der Heizungsanlage im JoHo-Park würde bis zu eine Million Euro kosten.“ Die Kosten seien aber nur ein Problem. Der 34-jährige Unternehmer rechnet mit neun bis 18 Monaten, die Firmen wegen extrem hoher Nachfrage bräuchten, um das erforderliche Material zu beschaffen und Montage-Kapazität zu haben.

„Ein Umzug kommt für uns nicht infrage. Ich sehe gar keine Alternative“, sagt Jens Hakanowitz. Noch bis zum Jahresende ist der Abschlag für die Energiekosten, den die Seawolves ihrem Vermieter überweisen, auf einen Maximalbetrag gedeckelt. Bis dahin herrscht Sicherheit. Für die Zeit ab dem 1. Januar sucht Hakanowitz eine Lösung.

Der umtriebige und gut vernetzte Seawolves-Manager ist zuversichtlich, dass er einen Weg finden wird. Einen, der weder Umzug, kaltes Duschen oder dicke Pullover beim Training notwendig macht. „Ich mache mir Gedanken und suche den Kontakt zu Leuten, mit denen wir gemeinsam einen Ausweg finden.“