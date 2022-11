﻿Schwer einzuschätzende Bamberger wollen gegen die Seawolves den ersten Sieg einfahren

Rostock. Die Auswirkungen vom Spiel der Seawolves gegen Alba Berlin vor einer Woche werden auch am Sonntag zu spüren sein. Und zwar vor allem auf den Rängen der Rostocker Stadthalle. Wenn das Duell der Wölfe gegen Brose Bamberg um 15 Uhr angepfiffen wird, werden wieder mehr als 4000 Zuschauer dafür sorgen, dass es richtig laut wird. Weil gegen den aktuellen Serienmeister lange nicht das gesamte Zuschauerinteresse befriedigt werden konnte, besorgte sich ein Teil der leer Ausgegangenen Karten für das Spiel nur sieben Tage später gegen den Serienmeister vergangener Tage.

Und anders im Vergleich zu Alba, das durch den deutlichen Sieg gegen Rostock weiter ungeschlagen die Tabelle anführt, ist die Chance auf ein Erfolgserlebnis gegen Bamberg – zwischen 2010 und 2017 sechsmal deutscher Meister – ungleich größer. Denn auch die Franken haben eine fünf Spiele andauernde Serie zu laufen. Allerdings eine Negativserie. Bamberg ist das einzige noch sieglose BBL-Team in dieser Saison.

Held: „Schwer, die Bamberger einzuschätzen“

„Es ist unglaublich schwer, die Bamberger aktuell einzuschätzen. Wir treffen auf ein Team, das aktuell mit dem Rücken zur Wand steht“, sagte Seawolves-Coach Christian Held unter der Woche. Und so langsam scheint die Führung beim so erfolgsverwöhnten Klub die Nerven zu verlieren. Nach der letzten Niederlage in der BBL gegen Hamburg (66:76) hat Trainer Oren Amiel seinen US-Guard Justin Wright-Foreman vor die Tür gesetzt. Der 25-Jährige war erst vor der neuen Saison gekommen und hatte sich direkt als Topscorer mit 15,4 Punkten im Schnitt in Szene gesetzt. „Manchmal muss man als Trainer Entscheidungen treffen, die für Außenstehende eventuell nicht nachvollziehbar scheinen“, sagte Amiel, der offenbar an der Einstellung seines besten Mannes zweifelte.

Eine verlässlichere Größe im Team der Gäste ist Christian Sengfelder. Er stand als Ergänzungsspieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft, die bei der Europameisterschaft im Sommer Bronze holte. Auch er sammelte bislang 15 Punkte im Schnitt. Er trifft in Rostock auf einen alten Kollegen. 2017/18 spielte er gemeinsam mit Derrick Alston Jr. an der Boise State University, nun kommt es zum Wiedersehen mit dem Neuzugang der Wölfe, der nicht nur bester Punktesammler der Rostocker ist, sondern der gesamten Liga.

Seawolves wollen Platz 4 verteidigen

Unter der Woche musste Bamberg im FIBA Europe Cup gegen Chemnitz eine weitere herbe Niederlage (68:84) einstecken. „Der Druck wächst und in dieser Mannschaft kämpft jeder wortwörtlich ums Überleben. Ich denke, dass die Bamberger am Sonntag eine unglaubliche Intensität an den Tag legen und alles reinschmeißen werden, um dieses Spiel zu gewinnen“, mutmaßt Trainer Held.

„Ähnlich wie gegen Alba gilt wie in jedem Spiel in der Liga: Wenn wir nicht zu 100 Prozent bereit sind, dann wird es schwer“, sagte er über die Aufgabe für sein eigenes Team, das dem Coach wieder vollzählig zur Verfügung stehen wird und großes Interesse daran haben dürfte, Platz 4 in der Tabelle zu verteidigen und den Schwung aus der starken Anfangsphase der Saison nicht zu verlieren.