﻿Gute Nachrichten für die Rostock Seawolves: Die Zweite steigt in die 2. Liga ProB auf

Bei den Rostock Seawolves reißen die guten Nachrichten nicht ab. Die zweite Mannschaft hat die Lizenz für die 2. Basketball-Bundesliga ProB erhalten. So kam es dazu.

Rostock. Gute Nachrichten für die Rostock Seawolves. Die zweite Mannschaft des Basketball-Bundesligisten hat die Lizenz für den Spielbetrieb in der Barmer 2. Bundesliga ProB erhalten. Die dritthöchste Spielklasse startet in der kommenden Saison mit 28 Teams. Je 14 Mannschaften werden in der Nord- und in der Südstaffel am Wettbewerb teilnehmen.