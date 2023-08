﻿Robert Wetzel bleibt Kapitän des HC Empor Rostock

Rostock. Die Meuterei blieb aus. Robert Wetzel führt den HC Empor Rostock auch in der kommenden Saison als Kapitän aufs Spielfeld. Der 32-Jährige erhielt erneut das Vertrauen der Truppe, die auch den Mannschaftsrat wählte. Die dreiköpfige Spielervertretung komplettieren Marc Pechstein (31) und Rückkehrer André Meuser (26). Das gab der Handball-Drittligist am Freitag vor dem letzten Testspiel beim Oberligisten SV Fortuna 50 Neubrandenburg bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich, denn die Aufgabe macht mir Spaß. Natürlich ist es toll, das Vertrauen der Mannschaft zu haben. Wenn ich dem Team helfen kann, mache ich das sehr gern“, sagte Wetzel. Auch das Thema Mannschaftsrat ist innerhalb des Teams sehr wichtig. „So kann man die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und sich austauschen“, erklärte der Schlussmann.

Wetzel kehrte 2018 zum HC Empor Rostock zurück

Der Mannschaftsrat wird nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Platzes den Klub in besonderer Weise repräsentieren, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das Trio um Kapitän Robert Wetzel fungiere als erster Ansprechpartner für Trainer, sportliche Leitung und Geschäftsführung, vertrete die Interessen der Mannschaft und sei verantwortlich für verschiedene organisatorische Themen und Führungsaufgaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chefcoach Nicolaj Andersson ist von einer erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugt. „Die Wahlen zum Kapitän, als auch für den Mannschaftsrat fanden anonym statt. Die gewählten Vertreter des Teams können sich so auch sicher sein, dass sie die größtmögliche Unterstützung haben“, agte der Däne. „Unser Ziel ist keine Wissenschaft. Wir wollen die Kommunikation so optimal wie nur möglich gestalten und dabei sollen Marc, André und Robert uns helfen. Der Mannschaftsrat wird Informationen in beide Richtungen leiten – von den Trainern, der Geschäftsstelle sowie der Mannschaft. Schlussendlich geht es aber immer darum, dass wir einen guten, attraktiven Handball spielen, sodass wir erfolgreich werden.“

Meeting mit Trainerteam, Geschäftstelle und Mannschaftsrat

Es habe bereits ein erstes Meeting mit dem Trainerteam, Mitarbeitern der Geschäftsstelle und dem Mannschaftsrat gegeben. André Meuser: „Ich fand es eine gelungene Runde, da wir unter anderem auch die Sicht der Geschäftsführung besser betrachten konnten. Besprochen wurden unterschiedliche Themen, wir konnten aber auch Feedback über Themen geben, die in der Vergangenheit noch nicht ganz optimal waren. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit in der Zukunft erfolgreich verlaufen wird.“

Robert Wetzel stand bereits von 2012 bis 2014 im Tor des HC Empor. Er fand über die Stationen Eintracht Hildesheim, HF Springe und EHV Aue im Jahr 2018 wieder zurück zum Rostocker Traditionsverein. Seitdem bildet er zusammen mit dem derzeit verletzten Leon Mehler das Torhüter-Duo. Für Mehler springt in der kommenden Spielzeit, die für Empor am 3. September mit einem Heimspiel gegen den TSV Altenholz (16 Uhr, Ospa-Arena) beginnt, Jan Kominek in die Bresche. Der 42 Jahre alte Tscheche stand bereits von 2012 bis 2016 beim HCE zwischen den Pfosten – zwei Spielzeiten bildete er zusammen mit Wetzel das Torwartgespann.

Lesen Sie auch

Der Rostocker Wetzel hat mit Empor schon Höhen und Tiefen erlebt. Die sechs Finalspiele der Aufstiegsrunde 2021 seien „sehr speziell“ gewesen, meinte der 1,96 Meter große Schlussmann mit Blick auf das an Dramatik kaum zu überbietende Frühjahr. Dank des „Wunders von Pfullingen“, als Empor eine 27:32-Heimniederlage im Rückspiel mit einem sensationellen 32:26 wettmachte, zogen die Rostocker in die Endspiele gegen Potsdam ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das war eine Alles-oder-nichts-Situation. Wir wussten, dass wir nach dem knappen Sieg im Hinspiel in Potsdam gewinnen müssen“, so Wetzel. Die Rostocker machten mit einem 27:24-Auswärtssieg den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt, feierten in der darauffolgenden Saison den Klassenverbleib, ehe sie den bitteren Gang in die 3. Liga antreten mussten. Nun nehmen sie einen erneuten Anlauf auf die Rückkehr ins Handballunterhaus – mit Wetzel als Kapitän.

OZ