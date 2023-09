﻿Rostock: Erste Saison der Seawolves Academy in 2. Bundesliga – das Abenteuer beginnt

Rostock. Für das neu formierte Team der Seawolves Academy beginnt am 30. September um 18 Uhr in der Ospa-Arena gegen Aufsteiger BBG Herford ein großes Abenteuer. „Wir wollen zeigen, dass wir in Rostock optimale Voraussetzungen für die Nachwuchsförderung haben und Talente gezielt an den Profibereich heranführen. Wir freuen uns sehr auf die erste Saison der Seawolves Academy in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B“, sagt Ole Voigt, Teammanager der Ausbildungsmannschaft der Rostock Seawolves.

Durch den Staffelsieg in der 2. Regionalliga Nord in der Saison 2022/23 qualifizierte sich das Team von Academy-Coach Nicolai Coputerco sportlich für die 1. Regionalliga. Zugleich reichten die Verantwortlichen der Rostock Seawolves einen Lizenzierungsantrag für die 2. Bundesliga Pro B ein, um im Falle eines freien Startplatzes nachrücken zu können. Mit Erfolg.

Jens Hakanowitz führte die Seawolves einst in die Pro B

„Für uns ist die Teilnahme der zweiten Mannschaft an der Pro B ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung als drittgrößter Basketballverein Deutschlands“, sagt Seawolves-Boss André Jürgens. Der 46-Jährige weiß, von 2014 bis 2018 waren die Rostocker noch mit ihrer ersten Mannschaft in der Pro B aktiv. Der heutige Manager Jens Hakanowitz stand bis 2015 sogar noch selbst auf dem Spielfeld. Nach einem kurzen Abstecher nach Bremen arbeitet der 43-Jährige seit März 2016 als sportlicher Leiter für die Seawolves.

Jens Hakanowitz, Rostock Seawolves

Im Frühjahr 2022 feierten Jürgens und Hakanowitz mit den Rostock Seawolves den Aufstieg in die 1. Bundesliga, wo den Rostockern in der vergangenen Saison frühzeitig der Klassenerhalt gelang. Parallel forcierten die Verantwortlichen das Nachwuchsprogramm und starteten zur neuen Saison die Seawolves Academy. Dort werden fortan die weiblichen und männlichen Leistungsteams im Jugendbereich bis hoch zu den 1. Damen und 2. Herren zusammengefasst. Zum Erfolgskonzept der Ostseestädter gehören unter anderem zehn lizenzierte Coaches, alters- und positionsspezifisches Training, die moderne Trainingsstätte in Bargeshagen und eine gute Betreuung bei Themen außerhalb des Sports.

Branden Maughmer komplettiert die Seawolves Academy

„Unsere Seawolves Academy legt den Grundstein für ein exzellentes Jugendprogramm, das wir unterhalb der Profimannschaft aufgebaut haben. Talentierte Jugendliche können ab der U 12 lückenlos einen leistungsorientierten Weg wählen und ausgebildet werden. Ich bin sehr stolz und dankbar für das Engagement und die Arbeit unserer Jugendleistungstrainer und der Verantwortlichen in der Geschäftsstelle”, sagt Vereinsvorstand André Jürgens.

Als letzten externen Neuzugang der zweiten Herrenmannschaft nach Sydnee Bijlsma, Darren Aidenojie und Oshane Drews präsentierten die Seawolves vor wenigen Tagen den US-Amerikaner Branden Maughmer. Der 23-Jährige kommt aus Ohio, wo er im Sommer sein Sports-Business-Management-Studium beendete, an die Ostseeküste. „Branden passt super in unser junges Team und wird uns mit seiner Qualität auf der Guard-Position sehr weiterhelfen“, ist Voigt überzeugt.

Academy-Trainer Nicolai Coputerco, 38 Jahre, kann aus insgesamt 15 überwiegend jungen Spielern auswählen. Durchschnittsalter: 21,3 Jahre. Angeführt wird das Team von zwei bestens bekannten Leitwölfen: Michael „Mitch“ Jost absolvierte 118 ProA-Spiele für die Rostock Seawolves. Daniel Lopez kennt sich in der Liga bestens aus, weil er von 2014 bis 2018 bereits in 99 ProB-Spielen für die Wölfe auf Korbjagd ging.

Insgesamt starten 28 Mannschaften in zwei Staffeln in der 2. Bundesliga ProB. Zu den Rostocker Gegnern im Norden gehören auch der mehrfache deutsche Meister Bayer Giants Leverkusen, die Itzehoe Eagles oder die RheinStars Köln.

