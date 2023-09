﻿Rostocker Felix Langberg trennen zwei Siege vom EM-Titel – „Ich will und werde gewinnen!“

Rostock. Erst Muhammed Ali Durmaz bezwingen und dann um die Europameisterschaft boxen – das ist das Ziel von Felix Langberg. Ein Vierteljahr nach seiner schmerzhaften Niederlage gegen den Griechen Marios Kollias befindet sich der Rostocker Schwergewichtsboxer wieder im Angriffsmodus. Langberg kämpft am 7. Oktober in Falkensee (Brandenburg) gegen Durmaz – und brennt auf Revanche.

„Ich bin super heiß. Ich möchte etwas geraderücken. Ich will und werde gewinnen!“, verspricht der 31-Jährige, der seinen EM-Titel Ende Juni bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt“ verloren hatte. Langberg zog sich in dem Duell einen Bruch der Obitawand (Augenhöhle) zu und musste operiert werden.

Marios Kollias jubelt. Er hat sich den EM-Titel von Felix Langberg geschnappt. © Quelle: IMAGO/Torsten Helmke

Seit zehn Wochen ist er wieder im Training. Die Sparringsphase ist beendet. „Ich bin verletzungsfrei und gut durch die Vorbereitung gekommen.“

Langberg trainiert mehrere Tage pro Woche in Hamburg bei Christian Morales. Er absolviert wöchentlich einen Zehn-Kilometer-Lauf und eine längere Schwimm-Einheit. Darüber hinaus stählt der 1,96 Meter große Langberg seinen Körper im CrossFit Motus. „Das ist genau das, was ich brauche.“

Durmaz und Langberg sind Garanten für kurzrundige Duelle

Nach der ersten Niederlage im 13. Profikampf sei das Team noch enger zusammengerückt, berichtet der Hansestädter, der für den Hamburger Boxstall P2M in den Ring steigt. „Manchmal sind Niederlagen im Leben hilfreich, um dauerhaft erfolgreich zu sein“, meint Langberg.

Der in Mannheim wohnende Durmaz, 42, ist wie Langberg fast schon ein Garant für kurzrundige Duelle. Lediglich sieben seiner 66 Kämpfe gingen über die volle Distanz. „Das ist ein ernst zu nehmender Gegner, der seine Chance suchen wird“, meint der Rostocker, der am 16. Dezember in Karlsruhe um die EM-Krone der International Boxing Federation (IBF) boxen soll.

Felix Langberg soll am 16. Dezember gegen Daniel Dietz boxen

Sein Gegner steht auch schon fest: Daniel Dietz. Der 27-Jährige aus Neuwied ist wie Langberg ein ehemaliger Kickboxer. 2022 wechselte er zu den Berufsboxern. Seine Bilanz: elf Kämpfe, elf Siege – alle durch Knock-out.

Langberg und der 2,04 Meter große Dietz sollen den Hauptkampf bei der „Champions Night in der Manege“ bestreiten. „Der Kampf findet in jedem Fall statt“, sagt Promoter Rainer Gottwald.

Felix Langberg verschwendet noch keinen Gedanken an das Duell mit Dietz. Sein Fokus liegt auf dem Durmaz-Kampf.

