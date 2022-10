﻿Nach zwei geplatzten Kämpfen: Rostocker Ramsan Amkhadov feiert klaren Punktsieg

Rostock. Als der Gong für den letzten Kampf des Abends ertönte, saßen Ramsan Amkhadov und sein Trainer Thomas Milster bereits beim Essen in einem Restaurant in Karlsruhe. Bei Burger und Steak werteten die beiden den Ringauftritt des Rostocker Profiboxers aus. „Ramsan hat einen richtig geilen Kampf gemacht und sehr diszipliniert geboxt“, lobte der Coach den Auftritt seines Schützlings.

Amkhadov bezwang am Sonnabend in der Europa Arena den in Gummersbach lebenden Afghanen Nasir Akbari klar nach Punkten. Für den 19-jährigen Hansestädter war es der erste Kampf seit drei Jahren, der über die volle Distanz ging. Milster: „Das war so geplant. Für mich war wichtig, zu sehen, dass Ramsan über vier oder sechs Runden gehen kann.“

Amkhadov befürchtete, dass der Kampf kurzfristig platzen könnte

Ramsan Amkhadov, der Mitte Juni bei „Rostock boxt!“ ein vielversprechendes Profidebüt gefeiert hatte, stand vor dem Kampf unter Strom. Sein Gegner tauchte weder beim offiziellen Wiegen noch beim obligatorischen Face-to-Face auf. Amkhadov befürchtete, dass das Duell in letzter Minute platzen könnte. Bereits im September musste der Federgewichtler (bis 57,153 kg) zwei Ringauftritte sausen lassen. In Dorf Mecklenburg konnte er aufgrund einer Erkrankung nicht antreten. Beim Fritz-Sdunek-Memorial kam sein Gegner mit Übergewicht in die Halle – Milster zog seinen Schützling daraufhin zurück.

Akbari kam rechtzeitig ins Karlsruher Sportzentrum. Amkhadov habe die nervige Warterei gut gemeistert, meinte Milster. „Ramsan hat das mental ganz stark gelöst.“

Ramsan Amkhadov war der klar überlegene Mann im Ring

Der Rostocker war vier Runden lang der klar überlegene Mann im Ring. Er setzte seinen acht Jahre älteren Kontrahenten mit schönen Kombinationen unter Druck und wurde zum einstimmigen Sieger erklärt.

Nach der Rückreise aus Baden-Württemberg ist Regeneration angesagt. Der nächste Kampf von Amkhadov ist für Dezember geplant, berichtete Milster. Der genaue Termin und der Austragungsort stehen noch nicht fest. Fakt ist: Im Erfolgsfall wird das Duo nach dem Kampf wieder gemeinsam essen gehen.

