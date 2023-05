﻿Rostocker Citylauf mit Gröschel-Blitzbesuch und neuem Streckenrekord

Rostock. Ein Spitzenläufer in seiner Heimatstadt am Start, ein neuer Halbmarathon-Streckenrekord und ganz viele Nachwuchs- und Freizeitsportler in Bewegung – der 31. Rostocker Citylauf war ein Sportfest mit vielen Facetten und Höhepunkten.

Tom Gröschel hatten die Veranstalter um Roman Klawun für den Lauf über zehn Kilometer am Sonntag eigentlich gar nicht auf dem Zettel. Der Rostocker, der zu Deutschlands besten Langstreckenläufern gehört, war zuletzt beim London Marathon gelaufen und hatte sich danach eine Pause gegönnt. „Ich habe das spontan entschieden und gefragt, ob für mich ein Platz im Feld frei ist“, erzählte der 31-Jährige, der erst seit einer Woche wieder trainiert und einer von 450 Startern war – und eine Klasse für sich. Der Marathon-Spezialist kam nach 32:19 Minuten ins Ziel.

Auch wenn er gegen den Lokalmatadoren keine Chance hatte, haderte Jan-Eric Bostelmann-Arp nicht. „Mit Tom Gröschel in einem Feld zu laufen, ist für mich etwas Außergewöhnliches“, meinte der Medizinstudent, der knapp zweieinhalb Minuten länger auf der Strecke war als der Mann vom TC Fiko Rostock. „Ich wäre gern ein bisschen länger an ihm dran geblieben, aber er war sehr schnell und es war sehr warm“, beschrieb der Läufer, der aus Schleswig-Holstein stammt und für den SC Rönnau startet. Die Zeit des 32-Jährigen: 34:46 Minuten.

Fitnesstrainerin von eigener Leistung völlig überrumpelt

Völlig überrascht von der eigenen Leistung und dem Resultat war Paulina Majchrzak. Die Polin, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt und das Trikot des SV Waren 09 trägt, war die Schnellste im Zehn-Kilometer-Rennen der Frauen und nach 43:55 Minuten im Ziel – völlig außer Atem, aber überglücklich. „Vergangene Woche war ich bei einem Rennen der Laufcup-MV-Serie dabei und überhaupt nicht zufrieden. Und nun das“, meinte die Fitnesstrainerin ungläubig, nachdem sie ihre Medaille und Blumen für den Erfolg in Empfang genommen hatte.

Für den sportlichen Höhepunkt des Frühlingssonntags in der Hansestadt sorgte Patrick König aus Görlitz. Der 35-Jährige, der den alten Citylauf-Streckenrekord mit 1:09,23 Stunde hielt, war schneller als im vergangenen Jahr unterwegs. Als Erster von 220 Frauen und Männern, die am Vormittag bei noch angenehmer Temperatur die 21,1 Kilometer in Angriff genommen hatten, überquerte der Sachse die Ziellinie nach 1:09,13 Stunde. „Ich bin einfach nur gerannt“, lautete die ganz simple Erklärung des Familienvaters.

Und König hatte nach dem langen Kanten noch nicht genug vom Rennen. Er war mit seiner Freundin Tabea und seinen beiden vier- und sechsjährigen Kindern nach Rostock gekommen – gemeinsam starteten sie am Nachmittag beim Familienrennen.

Citylauf-Termin für 2024 steht schon fest: 26. Mai

Mit mehr als 900 Startern – von ganz jungen bis hoch betagten – war es das zahlenmäßig am stärksten besetzte Feld. Beim Kinder- und Familienlauf über drei Kilometer zeigte sich der Rostocker Leichtathletik- und Triathlon-Nachwuchs in guter Form. „Ich wollte sehr gern gewinnen – für meinen Verein und mich“, erzählte der 15-jährige Lasse Mann, der in 10:50 Minuten altersklasseübergreifend siegte und seinen zwei Jahre jüngeren Klubkameraden vom FC Fiko, Maxim Hoffmann, zwei Sekunden hinter sich ließ.

Citylauf-Organsiator Klawun war rundum zufrieden, einmal mehr mit 200 freiwilligen Helfern fast 2400 aktive Menschen für ein Sportevent begeistert zu haben. Im kommenden Jahr wird es den 32. Rostocker Citylauf geben. Termin ist am 26. Mai.

