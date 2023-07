﻿Rostocker FC bastelt fleißig am neuen Kader – Testspielsieg in Kühlungsborn

Rostock. Positive Signale nach außen senden, das ist den Oberliga-Fußballern des Rostocker FC momentan sehr wichtig. Nach einem ziemlich großen Umbruch – nur wenige Spieler aus der Vorsaison sind geblieben – schreiten die Planungen beim Traditionsklub voran. Der RFC steht dicht vor weiteren Spielerverpflichtungen.

Drei Probespieler treffen für Rostocker FC in Kühlungsborn

Beim 5:1 (3:0)-Testspielsieg am Mittwochabend gegen den Verbandsligisten FSV Kühlungsborn wirkten mehrere Probespieler mit. Unter diesen waren mit Angreifer Oliver Zajac (FC Hansa Rostock U 23), Linksverteidiger Hannes Mietzelfeld (Greifswalder FC) und Remmy Kruse (Eimsbütteler TV U 19) auch drei Torschützen. Bei ihnen sieht es laut RFC-Coach Silvio Schulz genauso wie bei Torhüter Mika Schneider (Greifswalder FC) gut aus, dass sie bei den Rostockern zeitnah unterschreiben.

Statistik FSV Kühlungsborn: Heskamp – Krötsching, Bartsch, Fogel, Leutert (45. Plate), Penzenstadler, Franke (60. Hagedorn), Hartig, Krüger, Lübke, Synwoldt. Rostocker FC: Schneider – Ben-Cadi, Scharf, Zajac, Martin, Doagbodzi, Akogo (75. Ratajczyk), Schah Sedi (60. Koessler), Mietzelfeld, Weiß, Kruse (65. Handy). Tore: 0:1 Zajac (8.), 0:2 Mietzelfeld (20.), 0:3 Weiß (24.), 1:3 Fogel (55./Foulelfmeter), 1:4 Kruse (59.), 1:5 Scharf (69.).

Generell war der Sieg in Kühlungsborn ein positiver Test für den RFC. Die Gäste profitierten auch von zwei dicken Schnitzern von FSV-Keeper Benjamin Heskamp. Tom Weiß mit einem direkten Freistoß und Samuel Scharf gehörten zu den weiteren Torschützen der Hausherren. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Jungs haben sich gut präsentiert und positive Ansätze gezeigt“, resümierte Schulz. Zuvor hatte seine Elf schon gegen Oberliga-Absteiger MSV Pampow (1:1) und Verbandsligist SV Warnemünde (0:1) getestet.

RFC-Aufgebot nimmt Formen an

Mit den vier Probespielern würde das RFC-Aufgebot eine Woche vor dem Ligastart daheim gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf (29. Juli) mit 15 Spielern dann schon über deutlich mehr Optionen als noch vor wenigen Wochen verfügen. Aus dem Erfolgskader, der in der Vorsaison Oberliga-Zweiter und Landespokalsieger wurde, sind lediglich Karim Ben-Cadi, Tom Weiß, Samuel Scharf, Eric Martin und Hope Doagbodzi übrig geblieben. Bei Angreifer Djibril N’Diaye ist der Verein in positiven Gesprächen, ihn zu halten. Schlecht sind die Aussichten bei den noch offenen Personalien Leander Fritzsche (auf dem Sprung zum 1. FC Phönix Lübeck) und Kevin Mbengani (Probetraining in Luxemburg).

Bislang feststehende Neuzugänge sind Maurice Schah Sedi, Mahir Huber (beide FC Hansa Rostock U 23), Kevin Akogo (FC Hansa Rostock U 19) und Marc-Luka Ratajczyk (FT Braunschweig II). Zudem sollen sich die U-19-Kicker Pepe Koessler und Elias Handy beweisen. „Sie sind sehr fleißig und zeigen sich. Sie brauchen noch ein wenig Mut in einigen Situationen“, bescheinigt Schulz den Youngstern. Auf Handy wird er allerdings ab Oktober verzichten müssen. Der Rostocker wird ein Auslandsjahr absolvieren.

Neuer Co-Trainer und Manager

Somit muss Silvio Schulz in ein paar Monaten mit einem Akteur weniger planen. Generell sind es für den 47-Jährigen aufreibende Wochen. Er hatte Mitte Juni das Amt von seinem Vorgänger Christiano Dinalo Adigo übernommen, der zusammen mit fünf weiteren Spielern zum Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck gewechselt ist. Mit Andreas Waschk hat Schulz fortan einen neuen Assistenzcoach. Er war zuvor in der zweiten RFC-Mannschaft an der Seitenlinie aktiv. Zudem ist mit Henry Karper ein neuer Teammanager installiert worden.

„Das Trainer- und Betreuerstab nehmen mir einige Aufgaben ab. Wir arbeiten noch daran, weitere Ergänzungen vorzunehmen. Ich blicke da positiv nach vorn“, kommentiert Schulz. Er hatte am kommenden Wochenende ursprünglich geplant, mit seiner Mannschaft zu trainieren. Nun flatterte kürzlich eine Einladung zum Vorbereitungsturnier des SV Pastow ins Haus. Der RFC springt für den abgesprungenen 1. FC Phönix Lübeck II ein. Neben den Gastgebern werden die Rostocker noch auf den Verbandsligisten FC Förderkader René Schneider treffen. Jede der drei Turnierpartien wird 45 Minuten dauern.

