﻿Rostocker FC behauptet sich mit 2:1-Sieg gegen Dynamo Schwerin

Die Hausherren festigen einen Platz im oberen Drittel der Tabelle. Der Rostocker FC profitiert von zwei einfachen Fehlern der Gäste. Die SG Dynamo Schwerin zeigt eine Reaktion auf das Pokal-Aus in der Vorwoche, steht aber mit leeren Händen da.

Rostock. Der Rostocker FC hat sich in der Spitzengruppe der NOFV-Oberliga Nord festgesetzt. Nach ihrem 2:1 (2:1)-Heimsieg am Sonnabend gegen die SG Dynamo Schwerin sind die Fußballer vom Damerower Weg seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo sprach von einer engen Begegnung, in der sein Team es verpasst hatte, früher für eine Entscheidung zu sorgen. „Die Schweriner waren jederzeit brandgefährlich. Am Ende ist der Erfolg aber verdient, weil wir ein leichtes Chancenplus hatten.“

Die Dynamos waren mit der Devise Wiedergutmachung angereist. In der Vorwoche hatten sie noch in der 3. Runde des Landespokals enttäuscht. Mit 0:3 waren die Landeshauptstädter überraschend am Landesliga-Spitzenreiter Doberaner FC gescheitert.

Evgeni Pataman trifft mit der Hacke

Die Schweriner traten mit einer anderen Körpersprache auf, zunächst fehlte ihnen allerdings der Mut. In der 15. Minute schenkte Dynamo den Ball nach eigenem Einwurf her. Djibril N’Diaye kam ungestört an das Spielgerät und schoss es ins kurze Eck – 1:0. Nach dem Rückschlag ergriff die SGD mehr die Initiative und antwortete mit dem Ausgleich. Eine Hereingabe von Mahame Dianka bugsierte Evgeni Pataman traumhaft mit der Hacke über die Linie.

Der Vorlagengeber wurde unmittelbar danach zum Unglücksraben. Seinen Fehlpass verwertete Pieter-Marvin Wolf (35.) direkt zum 2:1 von der Strafraumgrenze für den RFC. Anschließend versäumten es die Rostocker, ihre Führung auszubauen. Die Schweriner kamen im zweiten Durchgang noch einmal auf, doch belohnten ihren engagierten Auftritt nicht. „Man hat bei uns schon einigen Situationen gemerkt, dass Kapitän Johann Berger (war angeschlagen, d. Red.) nicht von Beginn spielte. Hinten haben wir uns die eine oder andere Unkonzentriertheit geleistet. Trotzdem haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht und ein ordentliches Spiel gemacht“, meinte Adigo.

Dynamo Schwerin zeigt Reaktion auf Pokal-Aus

Schwerins Trainer Jano Klempkow war einverstanden mit dem Auftritt seiner Truppe. Das einzige was fehlte, war der Punktgewinn nach mittlerweile fünf sieglosen Ligaspielen. „Die Mannschaft hat eine Reaktion auf das Pokalspiel gezeigt. Das war vom Miteinander auf dem Platz und der Intensität eine deutliche Steigerung. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel“, befand Klempkow und ergänzte: „Ich habe immer gesagt, wenn die Jungs alles reinwerfen und in der Oberliga ein Spiel verlieren, dann ist das okay.“

Für die Schweriner (14. Platz/5 Punkte), die am Wochenende in der Tabelle noch weiter abrutschen können, steht am kommenden Freitag daheim um 19.30 Uhr das Derby gegen den MSV Pampow auf dem Programm. Der Rostocker FC wird einen Tag später beim Regionalliga-Absteiger SV Tasmania Berlin gastieren.

Rostocker FC: Telinhos – Iloka, Ntika, Ben-Cadi – Richter, Doagbodzi, Weiß, Petnga (58. Stojanovic) – Wolf (68. Zhurakhovskyi), Mbengani (58. Sadrifar) – N'Diaye (87. Berger).

SG Dynamo Schwerin: Suaib – Akandji, Drews, Schilling (76. Böttcher) – Dianka, Wienke, Schlatow (65. Tarnow), Barsalona (65. Paper) – Klingberg, Pataman, Mag.

Tore: 1:0 N'Diaye (15.), 1:1 Pataman (33.), 2:1 Wolf (35.).

Schiedsrichter: Andy Stolz. Zuschauer: 75.