﻿Rostocker FC: Berger trifft bei 3:0-Sieg gegen Rathenow aus eigener Hälfte

Was für ein Schlusspunkt beim Heimerfolg des Rostocker FC gegen den FSV Optik Rathenow. Johann Berger zieht einfach mal aus über 50 Metern ab und der Ball zappelt wenig später im Netz. Für den RFC war es der siebte Ligasieg in Serie.

Rostock. Der Weg zum Teamfotografen ist Johann Berger nicht zu weit. Aus der eigenen Hälfte sprintet der Kapitän des Rostocker FC freudestrahlend zum gegnerischen Tor – ohne Ball. Nach zig gelaufenen Metern setzt der Blondschopf zum Sprung an und rutscht auf seinen Beinen zum Jubeln. Ihm hinterher stürmen zahlreiche Teamkollegen zum Feiern.

Berger hat am Sonnabend im Heimspiel der NOFV-Oberliga Nord gegen den FSV Optik Rathenow ein verrücktes Tor geschossen. Kurz vor der Mittellinie knallte der Mittelfeldspieler aus der eigenen Hälfte den Ball auf den Kasten der Brandenburger. Optik-Schlussmann Simeon Hawwary hatte Probleme das Spielgerät bei der tiefstehenden Sonne einzuschätzen. Als die Kugel sich vor der Torlinie senkte, flutschte dem Keeper der Ball aus Händen und schlug im Gehäuse ein.

Adigo zum Tor: „Macht Johann überragend“

Für den RFC war Bergers Treffer der Endstand beim 3:0 (0:0)-Sieg gegen den Regionalliga-Absteiger. Rostocks Coach Christiano Dinalo Adigo sagte zum Tor: „Das macht Johann überragend und muss man erstmal so hinbekommen.“

Um am Ende gegen die Rathenower jubeln zu dürfen, mussten die Rostocker einen steinigen Weg zum Erfolg hinter sich bringen. Die Gäste begegneten den Gastgebern robust in den Zweikämpfen. Geduld war beim RFC gefragt, der lange anrennen und in den Eins-gegen-Eins-Duellen oftmals einstecken musste. In der 78. Minute brach die Adigo-Elf den Bann. Karim Ben-Cadi köpfte nach einer Ecke von Valdemar Sadrifar die Führung.

Ben-Cadis Tor ist der Dosenöffner für den Rostocker FC

„Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Schon vor dem Treffer hatten wir ein bis zwei richtig gute Möglichkeiten“, resümierte Ben-Cadi, dessen Treffer der Dosenöffner für die Hausherren war. Kurz darauf erhöhten die Rostocker nach schnellem Umschaltspiel durch Tyson Richter (80.) auf 2:0. Das I-Tüpfelchen setzte anschließend Berger mit seinem Weitschusstor aus über 50 Metern.

Beim siebten Ligasieg in Serie freute sich Adigo, dass seine Elf erneut die nötige Ruhe bis zur Endphase bewies. „Mit ein wenig Glück des Tüchtigen sind wir in Führung gegangen. Die Mannschaft hat den Kampf gegen einen starken Gegner angenommen. Das Ergebnis fällt vielleicht ein Tor zu hoch aus“, resümierte der 50-Jährige.

Die Rostocker (jetzt 22 Punkte) schoben sich vorerst für eine Nacht an Hertha Zehlendorf (3. Platz/22 Punkte) in der Tabelle vorbei und sind jetzt Zweiter. Den aktuellen Lauf will der RFC am Sonntag kommender Woche (Anpfiff: 12 Uhr) im Auswärtsspiel bei Aufsteiger TuS Makkabi Berlin fortsetzen.

Rostocker FC: Telinhos – Richter, Iloka, Ntika, Sadrifar – Berger, Doagbodzi (81. Weiß) – Mbengani (46. Ben-Cadi), Wolf (74. Schultz), Petnga (81. Scharf) – N'Diaye (84. Stojanovic).

Tore: 1:0 Ben-Cadi (78.), 2:0 Richter (80.), 3:0 Berger (86.).

Schiedsrichter: Philipp Gentsch. Zuschauer: 95.