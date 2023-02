﻿Bei Torfestival: Rostocker FC dreht nach schläfrigem Beginn auf

Staaken. Nach fünf Spielminuten waren einige Spieler des Rostocker FC gedanklich wohl noch beim Warmmachen. Zu dem Zeitpunkt lagen die Ostseestädter schon mit 0:2 beim Abstiegskandidaten SC Staaken (17. Platz/17 Punkte) hinten. Trotz des schläfrigen Beginns setzte sich der RFC am Sonnabend mit 6:3 (2:2) in der NOFV-Oberliga Nord bei den Berlinern durch.

Durch den Erfolg bleiben die Rostocker (2. Platz/jetzt 45 Punkte) am Spitzenreiter FC Hansa II (48 Punkte) dran. Sportlich scheinen sich die RFC-Kicker von den Entwicklungen abseits des Platzes (drohende Insolvenz) momentan nicht beeindrucken zu lassen. „Wir können nur das beeinflussen, was auf dem Platz passiert. Der Fußball kann so manche Wunden heilen“, meint Rostocks Coach Christiano Dinalo Adigo.

Ausstehende Gehälter sollen bezahlt worden sein

Die Situation ist für die Mecklenburger nicht leicht. Zuletzt hatte es finanzielle Schwierigkeiten beim RFC gegeben. Das Oberliga-Team profitiert von einem Investor aus Ghana. Dieser hatte laut Vereinspräsident Manfred Scharon zuletzt technische Probleme, sein Geld nach Europa zu transferieren. Dadurch kam es zu ausstehenden Zahlungen an die Rostocker Spieler. „Die ausstehenden Gehälter sind mittlerweile beglichen worden“, versichert Adigo.

Statistik Rostocker FC: Telinhos – Iloka (17. Ntika), Ben-Cadi, Kraiev (46. N’Diaye) – Martin, Scharf, Doagbodzi (76. Richter), Sadrifar – Petnga (66. Stojanovic), Fritzsche, Mbengani. Tore: 1:0 Barcic (4.), 2:0 Gigold (5./Foulelfmeter), 2:1 Fritzsche (11.), 2:2 Ntika (40.), 2:3, 2:4 N’Diaye (50., 55.), 2:5 Fritzsche (58.), 2:6 N’Diaye (78.), 3:6 Gigold (83.). Schiedsrichter: Daniel Kresin. Zuschauer: 24.

Dass seine Mannschaft in Berlin so schwierig ins Spiel fand, lag daran, dass die Gäste zunächst in zwei Szenen „unglücklich verteidigt“ hätten. Beim ersten Gegentor von Denis Barcic (4.) waren die Rostocker zu weit weg von ihren Gegenspielern. Eine Minute später langte RFC-Verteidiger Obinna Johnson Iloka im eigenen Strafraum zu und verursachte einen Foulelfmeter. Den Strafstoß verwandelte Sebastian Gigold zum 2:0. Der mit der Gelben Karte vorbelastete Iloka wurde noch in der Anfangsphase rausgenommen, da er aufgrund eines weiteren Foulspiels gelb-rot-gefährdet war.

Rostocker FC: N’Diaye gelingt Dreierpack nach seiner Einwechslung

Die Rostocker meldeten sich allerdings schnell im Spiel zurück. In der elften Minute verkürzte Leander Fritzsche. Noch vor der Pause erzielte der eingewechselte Kevin Ntika (40.) den Ausgleich. Die Aufholjagd des RFC setzte sich im zweiten Abschnitt fort. Dort stach ein weiterer Joker.

Djibril N’Diaye (50., 55., 78.), der zur Pause ins Spiel gekommen war, schnürte einen Dreierpack und traf damit erstmals seit Ende Oktober 2022. Zudem netzte Fritzsche (58.) noch einmal ein. Durch die Treffer zum 6:2 versetzten die Rostocker den Hausherren den Gnadenstoß. Zwar war Staaken durch Gigold (83.) anschließend noch einmal zur Stelle, doch das war Ergebniskosmetik.

„Aus der schwierigen Anfangsphase haben wir die richtigen Schlüsse gezogen. Die Jungs haben das Spiel gedreht und dadurch ihre Charakterstärke unter Beweis gestellt“, kommentierte Adigo, der sich mit seiner Elf weiterhin ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren will.

Die Rostocker wollen dem Stadtrivalen FC Hansa II, der zeitgleich mit 3:1 daheim gegen Union Fürstenwalde gewann, ein enges Titelrennen bieten. Dafür sollte der RFC auch im Heimspiel am Sonnabend kommender Woche um 14 Uhr gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf punkten.