﻿Rostocker FC erreicht Landespokalfinale mit 5:0-Erfolg

Recht souverän haben die Fußballerinnen des Rostocker FC das Endspiel im Landespokal erreicht. Beim 5:0-Erfolg gegen den TSV 1860 Stralsund brauchte der Favorit eine halbe Stunde, um in Fahrt zu kommen. In der Regionalliga geht es für den RFC mit dem Auswärtsspiel beim 1. FFV Erfurt weiter. Doch es herrscht ein wenig Unruhe bei den Rostockerinnen.

Stralsund/Rostock. Es ist schon eine Weile her, dass die Fußballerinnen des Rostocker FC einen Pflichtspielsieg gelandet haben. Am Mittwoch durften sie nach langer Zeit wieder einen Erfolg bejubeln. Im Landespokal-Halbfinale schlug der Regionalligist auswärts das Verbandsliga-Team des TSV 1860 Stralsund mit 5:0 (1:0). Der RFC ist somit der erste Teilnehmer für das Endspiel, das am 13./14. Mai in Grimmen ausgetragen wird. Der FSV 02 Schwerin und die HSG Warnemünde (beide Verbandsliga) kämpfen am 26. März um das zweite Finalticket.

Mette Bönsch mit Doppelpack für Rostocker FC

„Wir sind am Anfang ein bisschen schwer ins Spiel gekommen, da wir diesmal die Partie machen mussten. Insgesamt war es aber ein souveränes Weiterkommen“, meinte RFC-Coach Robert Fölsch. Sein Team hatte zuvor zuletzt am 8. Mai des vergangenen Jahres gegen den FSV Babelsberg (3:0) gewonnen.

In Stralsund war zunächst Mette Bönsch in der 27. Minute für die Führung der Rostockerinnen zuständig. Sie legte auch nach dem Seitenwechsel per Strafstoß das 2:0 nach. Zudem trugen sich noch Malena Wiechers (59.), Elly Böttcher (74.) und Anna Luisa Spieß (87.) in die Torschützenliste ein.

Unruhe beim Rostocker FC

Fölsch hofft, dass das Weiterkommen im Pokal sein Team etwas Schwung für den Liga-Alltag gibt. In 16 Partien gab es für die Rostockerinnen bislang lediglich nur ein Remis. Als Schlusslicht der Regionalliga Nordost haben sie mittlerweile elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Am kommenden Sonntag (Anpfiff: 12 Uhr) steht mit dem Spiel beim 1. FFV Erfurt eine lange Reise an.

Die Vorzeichen stehen vor der Begegnung allerdings nicht gut beim RFC. Es herrscht ein wenig Aufregung bei den Fußballerinnen. Im Sommer drohen mehrere Spielerinnen zum großen Nachbarn FC Hansa Rostock zu wechseln. Der Koggenklub hatte kürzlich angekündigt, zur neuen Saison ein Frauenteam und eine D-Juniorinnen-Mannschaft ins Rennen zu schicken. „Bei uns herrscht Megaunruhe, wie wir in der nächsten Spielzeit aufgestellt sein werden. Klar ist, der Name Hansa zieht und das wird einen Impact auf uns haben“, verdeutlicht Fölsch.