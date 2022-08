﻿Rostocker FC feiert erfolgreiche Rückkehr auf seinen Hauptplatz

Rostock. Ein hartes Stück Arbeit war am Sonnabend der Auftakt-Erfolg für den Rostocker FC in der NOFV-Oberliga Nord. Die Fußballer von der Ostsee besiegten den BSV Eintracht Mahlsdorf mit 1:0 (0:0). Nach fast zwei Jahren durfte der RFC wieder auf seinem Hauptplatz ran. Das Terrain war aufgrund eines Maulwurfsbefalls am Damerower Weg vom Eigentürmer Wiro Rostock gesperrt worden.

Torschütze des ersten Pflichtspieltreffers seit dem 31. Oktober auf dem wieder freigebenen Rasen war Neuzugang Kevin Ntika. Der Innenverteidiger, der zuletzt vereinslos war und zuvor beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen gekickt hatte, traf in der 54. Minute für die Rostocker. Ntika vollendete an sehenswerten Spielzug der Hausherren über Johann Berger und Kopfball-Vorlagengeber Pieter-Marvin Wolf.

Nur zwei Minuten nach Einwechslung: Scharf muss mit Rot runter

„Die Jungs haben das insgesamt gut gemacht. In der zweiten Halbzeit sind wir etwas dominanter aufgetreten. Dadurch haben wir uns den Sieg auch verdient“, meinte RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo. Sein Team agierte ab der 72. Minute in Unterzahl. Der erst kurz zuvor eingewechselte Samuel Scharf holte sich die Rote Karte ab. Er berging kurz vor der gegnerischen Trainerbank ein grobes Foulspiel.

Ebenso mussten auch die Mahlsdorfer in der Schlussphase mit einem Mann weniger agieren. Kapitän Peter Köster (78.) foulte RFC-Kicker Kevin Mbengani. Dafür sah der gebürtige Güstrower Gelb und äußerte sich noch unsportlich gegenüber Schiedsrichter Andy Stolz. Die Summe: Gelb-Rot.

Im Anschluss passierte nicht mehr viel. Der RFC brachte seinen Vorsprung über die Zeit. „Es war ein sehr enges Spiel, das hatten wir im Vorfeld auch so erwartet. Es freut mich, dass wir mit einem Sieg starten konnten“, so Adigo.

Rostocker FC: Stajila – Iloka, Ben-Cadi, Ntika – Richter, Berger, Weiß, Petnga – Mbengani (84. Schultz), Wolf (70. Scharf) – N'Diaye (76. Doagbodzi).

Tor: Ntika (54.).

Rot: Scharf (72./RFC/grobes Foul).

Gelb-Rot: Köster (78./BSV/Schiri-Beleidigung).

Von Johannes Weber