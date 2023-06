﻿Rostocker FC feiert Landespokalsieg: Kraiev eröffnet den Torreigen, Adigo ist „beeindruckt“

Greifswald. Ein wenig schüchtern nimmt Vladyslav Kraiev den Pokal von seinen Mitspielern entgegen. Kurz stemmt der Mittelfeldspieler des Rostocker FC die Trophäe in die Luft und gibt sie danach schnell weiter.

Mit ukrainischer Flagge um seinen Oberkörper gebunden, feiert Kraiev am Sonnabend den Sieg im Fußball-Landespokal mit dem RFC. Durch einen 5:2 (2:0)-Erfolg im Endspiel gegen den Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde holten sich die Rostocker den Titel erstmals in ihrer Vereinsgeschichte. Damit qualifizierte sich der Traditionsklub zur kommenden Saison für die erste Runde im DFB-Pokal (Auslosung am 18. Juni).

Kraiev kam als Flüchtling zum Rostocker FC

„Ich bin sehr glücklich, den Pokal gewonnen zu haben. Es war ein langer Weg vom ersten bis zum letzten Spiel, den wir erfolgreich gegangen sind“, meinte Kraiev. Er hatte sich als Flüchtling im vergangenen Sommer dem RFC angeschlossen. Seit Ende Februar 2022 herrscht Krieg in seinem Heimatland Ukraine.

RFC-Kicker Vladyslav Kraiev mit umgebundener ukrainischer Flagge. © Quelle: Johannes Weber

Noch vor 15 Monaten hatte sich Kraiev mit seinem damaligen Leih-Klub Peremoga Dnipro (war von Erstligist Metalist Kharkiv ausgeliehen) im Trainingslager in der Türkei befunden. Nachdem Russland die Ukraine militärisch angegriffen hatte, blieben Dnipros Fußballer zunächst bis Mai an der Türkischen Riviera. „Danach bin ich dann nach Deutschland geflogen und kam später zum Rostocker FC“, erzählt Kraiev.

Mittelfeldmann dreht im Endspurt auf

Die erste Halbserie in Rostock verbrachte der 28-Jährige überwiegend noch bei der zweiten Mannschaft, drei Ligen tiefer in der Landesklasse I. Lange Zeit hatte ein Dokument gefehlt, damit Kraiev für das erste Team in der NOFV-Oberliga Nord auflaufen durfte. Im Dezember war die Spielberechtigung für die 5. Liga da und er konnte seine Premiere in der ersten Herrenmannschaft geben.

Der Linksfuß brauchte ein paar Spiele, um sich an das Oberliga-Niveau zu gewöhnen. Gerade zum Ende der Saison drehte er dann auf. Neben vier Treffern in den zurückliegenden fünf Ligapartien steuerte Kraiev auch drei Tore im Landespokal-Halbfinale und -Endspiel zum Rostocker Erfolg bei.

Rostocker FC übernimmt nach Führung die Kontrolle

Dazu gehörte auch das 1:0 am Sonnabend gegen die Ueckermünder in der 14. Minute. RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo hatte das Potenzial von Kraiev schon im Sommer 2022 erkannt. „Damals war er aber noch nicht so weit. Wir haben ihn behutsam aufgebaut. Bei uns hat er eine Mannschaft und ein Umfeld vorgefunden, das intakt ist und ihm einen Mehrwert gegeben hat“, so Adigo. Rostocks Torhüter Dmitri Stajila pflichtet seinem Trainer bei: „Respekt dafür, was Vladi und das Team in den vergangenen Wochen geleistet haben. Er kann ein Unterschiedsspieler sein.“

Nach dem frühen Führungstreffer von Kraiev übernahmen die Rostocker im Finale die Spielkontrolle. Vor 1272 Zuschauern im Greifswalder Volksstadion legte der RFC noch vor der Pause das 2:0 nach. Nino Stojanovic (35.) hatte für den Tabellenzweiten der NOFV-Oberliga Nord getroffen.

Adigo „beeindruckt“ von seinem Team

Viel Spannung kam im zweiten Abschnitt nicht auf. Nach dem schnellen 3:0 des RFC durch Leander Fritzsche (47.) verkürzten die Ueckermünder durch den 39-jährigen Verteidiger Marcin Mista (73.). Rostocks eingewechselter Stürmer Djibril N’Diaye (77., 83.) entschied mit seinem Doppelschlag zum 5:1 anschließend die Partie. Der zweite FSV-Treffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

„Ich bin beeindruckt, wie die Jungs in den vergangenen Wochen Fußball gespielt haben. Was sie in dieser ganzen Saison gearbeitet haben, gebührt großer Respekt“, lobte Adigo seine Mannschaft. Neben dem Landespokalsieg hat seine Mannschaft einen Spieltag vor Schluss bereits 69 Oberliga-Punkte eingefahren, so viele wie nie zuvor. „Pokalsieg und Vizemeisterschaft in der Liga sind für den RFC ein Riesending.“

Auch Ueckermündes Trainer Torsten Bergin zollte den Rostockern Respekt für ihre Leistung. „Ich hoffe, sie bekommen einen dicken Gegner im DFB-Pokal und laden uns dann ein“, sprach er in Richtung Adigo. Der RFC-Coach entgegnete: „Egal, welchen Gegner wir bekommen, ihr seid gerne eingeladen.“

