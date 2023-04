﻿Rostocker FC: Fritzsches frühes Tor bringt den Sieg bei Optik Rathenow

Das Tor des Angreifers aus der sechsten Minute reicht dem Rostocker FC zum 1:0-Erfolg beim FSV Optik Rathenow. Leander Fritzsche trifft nach seinem Transfer in der Winterpause bereits zum fünften Mal. Trainer Christiano Dinalo Adigo sieht bei seinem Schützling dennoch noch Luft nach oben.

Rathenow. Leander Fritzsche scheint sich in der NOFV-Oberliga Nord immer besser zurechtzufinden. Der Fußballer des Rostocker FC war am Sonnabend Matchwinner im Auswärtsspiel gegen den FSV Optik Rathenow. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg erzielte der Angreifer den Siegtreffer bereits in der sechsten Minute. RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo meinte: „Dass Leander getroffen hat, ist auch das Resultat harter Arbeit.“

Vor zwei Jahren noch in der Kreisoberliga gekickt

Für Fritzsche war es das fünfte Tor im achten Oberliga-Einsatz. Der Offensivspieler war erst im Winter vom Verbandsligisten Malchower SV zum RFC gewechselt. Trotz guter Vollstrecker-Werte sieht Adigo noch Luft nach oben bei Fritzsche. „Er hat seine Sache bislang ganz gut gemacht. Das liegt aber auch daran, dass er ein gutes Umfeld in unserer Mannschaft hat. Wir haben Leander noch längst nicht da, wo wir ihn vom Potenzial her sehen.“

Statistik Rostocker FC: Telinhos – Iloka, Weiß, Ntika – Richter, Berger, Doagbodzi (60. Sadrifar), Kraiev – Stojanovic (66. Martin), Fritzsche, Petnga. Tor: 0:1 Fritzsche (6.). Schiedsrichter: Pascal Wien. Zuschauer: 172.

Adigo hofft, dass Fritzsche weiter fleißig an sich arbeitet und einen klaren Kopf behält. Noch vor zwei Jahren hatte der Stürmer für die zweite Mannschaft des RFC in der Kreisoberliga Warnow gespielt. Über Platznachbar FC Förderkader René Schneider und den MSV fand der Rostocker kürzlich zum Traditionsklub zurück.

Rostocker FC: Reservisten machen ihre Sache gut

In Rathenow stach Fritzsche im Angriffszentrum früh im Nachschuss nach einer Ecke zu. Dem RFC waren im Verlauf der Begegnung zwei weitere Treffer von Obinna Johnson Iloka wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden. „Die Mannschaft hat wie in den vorherigen Spielen viel Charakter gezeigt. Es freut mich, dass unser Vorhaben aufgegangen ist, hinten die Null zu halten“, sagte Adigo.

Die Rostocker mussten gegen den FSV Optik auf einige Stammspieler verzichten. Die Akteure, die dafür in die erste Elf rutschten, fügten sich nahtlos ein. Am Ende mussten sich die Gäste gegen engagierte Rathenower nur vorwerfen lassen, nicht für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben. Unter anderem traf Iloka noch die Torlatte.

Durch den Erfolg festigte der RFC (jetzt 48 Punkte) den dritten Tabellenrang. Mit einem Spiel mehr liegen die Rostocker zwölf Zähler hinter Spitzenreiter FC Hansa U 23 (60 Punkte). Nächster Gegner ist am kommenden Donnerstag um 19 Uhr auswärts die TSG Neustrelitz. Für das Landesduell wird es der dritte Anlauf sein. Die Partie war bereits zweimal in diesem Winter abgesagt worden.