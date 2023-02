﻿Rostocker FC gegen Hansas U 23: Beide Trainer erwarten Brisanz im Topspiel

Rostock. Stadtderby mit Topspiel-Charakter: Spitzenreiter Rostocker FC (39 Punkte) fordert am Sonnabend (Anstoß: 14 Uhr) den Tabellenzweiten des FC Hansa U 23 (36 Punkte) heraus. Das Fußballduell zwischen beiden Nachbarn wird in der Hansestadt mit viel Spannung erwartet. Die Sportplätze beider Vereine trennen nur rund 1,7 Kilometer. Vor der Begegnung hat die OSTSEE-ZEITUNG mit beiden Trainern Christiano Dinalo Adigo (RFC) und Kevin Rodewald (FCH) gesprochen. Beide sprechen im Doppel-Interview über ihre Erwartungen für das Spiel und was ihnen Mut für einen Sieg ihrer Mannschaft macht.

Was für eine Atmosphäre erwarten Sie?

Christiano Dinalo Adigo: Es ist ein Spitzenspiel. Ich erwarte einen stimmungsvollen Rahmen. Viele Fans in der Stadt fiebern dem Derby entgegen.

Kevin Rodewald: Dass beide Mannschaften den Termin des Derbys so gelegt haben, damit es keine Überschneidung mit dem Heimspiel unserer Profimannschaft gegen den HSV gibt, zeigt, dass wir auf so viele Zuschauer wie möglich und eine gute Stimmung hoffen. Dass beide Teams ganz oben mitspielen werden, war im Sommer noch nicht ersichtlich. Das dürfte für beide Seiten noch eine Portion Extramotivation geben.

Coach der U 23 des FC Hansa Rostock: Kevin Rodewald. © Quelle: Johannes Weber

Adigo und Rodewald sehen Derby nicht als Vorentscheidung im Titelrennen

Welchen Stellenwert hat die Partie für Sie?

Adigo: Richtungsweisend ist das Spiel eher für den Gegner. Hansa ist zum Siegen verdammt, immerhin wollen sie unbedingt in die Regionalliga aufsteigen. Mit einem Sieg könnten wir davonziehen. Ein Vorentscheidung um die Meisterschaft wird im Derby nicht fallen, dafür ist die Saison noch zu lang.

Rodewald: Es ist ein Derby und das will natürlich jeder gewinnen. Es liegt eine gewisse Brisanz in der Luft, da in der Vergangenheit viele Spieler zwischen beiden Vereinen gewechselt sind. Im vergangenen Sommer war es aber eher weniger so. Es ist noch viel zu früh, davon zu sprechen, dass das Duell eine Vorentscheidung im Titelrennen bringen kann. Es sind danach immer noch 16 Partien zu spielen. Für die Formkurve zu Beginn der Rückrunde könnte ein Sieg ein zusätzlicher Punkt sein.

Hätten Sie sich das Topspiel für einen späteren Zeitpunkt in der Saison gewünscht?

Adigo: Wir können uns das ja nicht aussuchen, wann wir gegen welchen Gegner spielen. Wir nehmen es einfach, wie es kommt. Der Verband hat die Partien vor der Saison angesetzt, ohne zu wissen, dass beide Teams gerade ganz vorne dabei sind.

Welche Rolle spielt für Sie der kürzliche Rücktritt des Sportlichen Leiters Christopher Stoll beim RFC?

Rodewald: Als Rostocker bekommt man so was sicherlich mit. Unsere Arbeit beeinflusst das aber nicht. Für uns ist das weder ein Vor- noch ein Nachteil. Wir müssen schauen, dass wir unsere Aufgaben erledigen und uns nicht von anderen Dingen aus der Bahn bringen lassen.

Rostocker FC vor eigener Kulisse noch ungeschlagen

Was schätzen Sie am Gegner?

Adigo: Ich hab den Gegner zuletzt nicht beobachtet. Die Hansa-Spieler kommen aus einem Nachwuchsleistungszentrum und sind daher technisch sowie taktisch gut ausgebildet. Sie haben vor ihrer Haustür das Ostseestadion und den Traum, für die Profis dort eines Tages aufzulaufen. Das macht schon eine Menge aus.

Rodewald: Der RFC hat einen klaren Plan, spielt richtig guten Erwachsenenfußball. Das sieht man an den deutlichen Ergebnissen. Sie haben eine gute Kommunikation auf dem Platz und sind ein abgezocktes Team. Der RFC hat eine hohe Wucht und ist stark bei Standards.

Was macht Ihnen Mut, als Derbysieger vom Platz zu gehen?

Adigo: Wir haben eine geile Mannschaft, mit einem guten Charakter. Wir sind zu Hause eine Macht (sieben Siege in acht Spielen, d. Red.). Man muss uns am Damerower Weg erst einmal schlagen.

Rodewald: Nach dem Sieg gegen Frankfurt sind wir gut drauf. Eine erste Elf hat sich mittlerweile gefunden. Ich hoffe, dass die Jungs die nötige Einstellung gegen den RFC an den Tag legen. Dieses Spiel ist für sie eine Bühne, sich zu präsentieren.