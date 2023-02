﻿Rostocker FC geht gegen direkten Konkurrenten unter: „Ist ernüchternd“

Der Rückrundenauftakt des Rostocker FC gegen Blau Weiss Hohen Neuendorf geht mächtig in die Hose. Bei der 0:9-Heimklatsche hätte Trainer Robert Fölsch nach eigenen Aussagen die ganze Mannschaft in der Pause auswechseln können. Auf den RFC wartet am Sonntag schon die nächste Mammutaufgabe.

