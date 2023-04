﻿Rostocker FC gelingt mit Sieg im Nachholspiel der Sprung auf Platz zwei

Fußball-Verbandsliga

Verbandsliga MV: 21. Spieltag startet mit Fünferpack am Donnerstagabend

Mit zwei Derbys wird bereits am Donnerstagabend der 21. Spieltag in der Fußball-Verbandsliga eingeläutet. Auch der FC Anker Wismar wird im Einsatz sein. Am Ostermontag wird ebenfalls gespielt.