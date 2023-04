﻿Rostocker FC II bleibt durch Heimsieg über Warnow Papendorf in Lauerstellung

Rostock. Die zweite Mannschaft des Rostocker FC ist nach einer kleinen Delle wieder in der Spur. Das 3:2 (2:1) am Sonntag in der Fußball-Landesklasse I auf heimischem Kunstrasen gegen die SG Warnow Papendorf (10. Platz/23 Punkte) war der erste Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Partien. Karsten Simon, der beim RFC mit Andreas Waschk das Trainerduo bildet, meinte: „Der Gegner war bis in die Haarspitzen motiviert, wir waren aber noch motivierter. Der Sieg war am Ende verdient.“

Rostocker FC II dreht Rückstand

Simon war der Ansicht, dass seine Schützlinge sich im ersten Durchgang das Leben selbst unnötig schwer gemacht hätten. Beim 0:1 durch Papendorfs Kevin Grasselt (27.) machte Rostocks Torhüter Augustin Walter keine gute Figur. Er sollte jedoch im späteren Spielverlauf noch zu einem wichtigen Faktor für die Hausherren werden.

Zunächst drehte der RFC wenig später den Rückstand. Albert Romashkin (34.) per Elfmeter und Ron-Maurice Tuppat (39.) trafen zum 2:1 für die Rostocker, die noch in der zweiten Halbzeit durch den eingewechselten Vinzent Kilz (63.) erhöhten. Die SG Warnow antwortete schnell mit dem Anschlusstor durch Maik Wießmann (66.). Anschließend drückten die Papendorfer auf den Ausgleich. Allerdings stand Torhüter Augustin Walter im Weg oder die letzten Pässe kamen zu ungenau.

RFC-Coach Karsten Simon: Nicht so schlecht, dass wir momentan Tabellenzweiter sind

„Ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir momentan Tabellenzweiter sind. Ich will bis zum letzten Spieltag oben mitspielen. Abgerechnet wird zum Schluss“, sagt Karsten Simon angesprochen auf das Rennen um den Staffelsieg.

Die Rostocker (2. Platz/40 Punkte) liegen aktuell vier Zähler hinter Spitzenreiter FSV Kritzmow (1./44) in Lauerstellung, der sich am Sonntag knapp mit 3:2 gegen Schlusslicht Tribseeser SV durchsetzte. Der PSV Rostock (3./34) musste hingegen nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Blau-Weiß Baabe ganz vorne etwas abreißen lassen.

Statistik Rostocker FC II: Walter – Paudlitz (78. Guertler), Schmidt, Kolz, Abel (87. Voß), Mehnert (46. Kilz), Tuppat (87. Virag), Romashkin, Lopatynski, Wohlers, Waschk (46. Scheel). SG Warnow Papendorf: Zunker – Zimmermann, Schulz, Frett (46. Krause), Kolrep, Peters, Wießmann, Deiß, Müller, Grasselt (66. W. Koschinski), Hühne (86. H. Koschinski). Tore: 0:1 Grasselt (27.), 1:1 Romashkin (34./Strafstoß), 2:1 Tuppat (39.), 3:1 Kilz (63.), 3:2 Wießmann (66.). Schiedsrichter: Robert Schultz. Zuschauer: 65.

Enger Abstiegskampf

Richtig eng geht es im Abstiegskampf zu. Nach den Ergebnissen vom 18. Spieltag ist das Feld ab Tabellenrang fünf noch enger zusammengerückt. Den sich dort befindenden Sievershäger SV (26 Punkte) trennt nur sechs Zähler vom Tabellenvorletzten PSV Ribnitz-Damgarten (13. Platz/20 Punkte). Nur der Tribseeser SV (3 Punkte) liegt als Letzter abgeschlagen dahinter. Die Teams auf den Rängen zwolf, dreizehn und vierzehn steigen direkt ab.

Weitere Ergebnisse: PSV Ribnitz-Damgarten – SV Prohner Wiek 3:2, Doberaner FC II – Sievershäger SV 1:5, SG Insel Rügen – FSV Kühlungsborn II 3:1, FSV Dummerstorf – SV Rot Weiss Trinwillershagen 2:2.