﻿Rostocker FC II entscheidet Spitzenspiel für sich

In der Landesklasse I baut der Spitzenreiter seinen Vorsprung zur Konkurrenz auf vier Zähler aus. Der Rostocker FC II siegt gegen den FSV Kritzmow durch ein Tor von Laurin Gregor Scheel. Der Aufsteiger ist seit mehr als einem halben Jahr ungeschlagen.

Rostock. Das Tor von Laurin Gregor Scheel hat am Sonntag das Spitzenspiel in der Fußball-Landesklasse I entschieden. Tabellenführer Rostocker FC II (jetzt 27 Punkte) schlug den zweitplatzierten FSV Kritzmow (23) mit 1:0 (1:0). Der Treffer des Tages fiel in der 41. Minute. Der RFC baute ihren Vorsprung zum ersten Verfolger auf vier Zähler aus.

Seit März sind die Rostocker ungeschlagen. Als Aufsteiger stehen sie kurz davor, auf Platz eins zu überwintern. Der Durchmarsch von der Kreisoberliga in die Landesliga ist möglich. Das Teamgerüst der Oberliga-Reserve besteht auch vielen Eigengewächsen, die im Sommer aus der U 19 hochgerückt sind. RFC-Coach Karsten Simon, der mit Andreas Waschk das Trainerteam bildet, hatte einige Kicker bereits in der Rückrunde der vorherigen Spielzeit ins Team integriert. „Das zahlt sich jetzt aus, dass wir auf den eigenen Nachwuchs gesetzt haben. Die Mannschaft ist eingespielt“, so Simon.

Für Karsten Simon war es ein Spiel „auf hohem Niveau“

Ihm bereitete das Gipfeltreffen auf eigenem Platz viel Freude. Er sprach von einer Partie auf hohem Niveau. „Anhand der vielen Chancen, haben wir auch verdient gewonnen“, resümierte Simon.

Zu Beginn der Partie hatten die Rostocker noch Glück, dass gegen si kein Elfmeter gepfiffen wurde. Kritzmows Paul Mohs wurde von RFC-Torhüter Augustin Walter festgehalten. Schiedsrichter Sven Rusche reichte das aber nicht aus, um auf den Punkt zu zeigen.

Rostocker FC II seit einem halben Jahr ungeschlagen

Ansonsten schafften es die Gäste nur selten, sich klare Möglichkeiten zu erarbeiten. Die Kritzmower hatten zwar viele Angriffsversuche, im letzten Drittel waren sie jedoch zu ungenau. FSV-Kapitän Tobias Aul sagte: „Der Sieg für den RFC geht in Ordnung. Der Gegner hat einen guten Ball gespielt.“

Die Rostocker scheinen momentan kaum zu stoppen. Sie sind in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Seit 25 Pflichtspielen hat der RFC saisonübergreifend nicht mehr verloren. Simon ist sich sicher, dass seine Truppe auch „in der Landesliga eine gute Rolle spielen könnte.“

Rostocker FC II: Walter – Scheel, Cordes, Mehnert, Kolz – Martin (71. Abel), Lopatynski – Hussein, Kraiev, Mehnert (84. Paudlitz) – Schultz.

FSV Kritzmow: Hamann – Aschenbrenner, Niemann (57. Diesterhoff), Person, Schwarz – Aul, Laube – Harasim (67. Wolski), Grambow-Knuth, Galow – Mohs.

Tor: 1:0 Scheel (41.).

Schiedsrichter: Sven Rusche. Zuschauer: 98.