﻿Rostocker FC II schockt FSV Kritzmow mit spätem Tor – Aufstiegsparty verhindert

Kritzmow. Alles war angerichtet für eine Aufstiegsparty. Diese muss der FSV Kritzmow aber um mindestens eine Woche verschieben. Vor 389 Zuschauern verlor der Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse I das auf Donnerstagabend vorgezogene Topspiel gegen den Rostocker FC II mit 0:1 (0:0). Kater- statt Feierstimmung hieß beim FSV nach dem späten Tor von Michal Lopatynski aus der 87. Minute. Den Kritzmowern (1. Platz/56 Punkte) hätte ein Remis gegen den RFC II (2./52) gereicht, um in die Landesliga aufzusteigen.

„Riesengroßer Frust“ beim FSV Kritzmow

„Riesengroß“ war der Frust bei FSV-Coach Christian Thoms und seinem Team nach dem späten Schock. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, waren die tonangebende Mannschaft und kreierten mehr Torchancen. Der Gegner kommt mit seinem einzigen Schuss zum Tor“, bilanzierte Thoms. Er lobte, dass so viele Zuschauer beim Spiel dabei waren. „Die Kulisse war überragend.“

Bei noch zwei ausstehenden Spielen konnte der RFC den Rückstand zum FSV auf vier Zähler verkürzen. Geht da nicht doch noch was in Richtung Platz eins? „Wenn es tatsächlich noch so kommt, nehmen wir es mit. Aber mit Rang zwei wären wir am Ende auch sehr zufrieden. Gerade mit unserem jungen Team wäre das eine tolle Leistung“, sagte Rostocks Coach Karsten Simon, der zusammen Andreas Waschk das Trainerteam bildet.

Lopatynski im dritten Versuch erfolgreich

Gerade im ersten Durchgang lieferten sich die Kritzmower und die RFC-Reserve eine temporeiche Begegnung. Die Gastgeber ließen zwei gute Möglichkeiten aus. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Niveau ein wenig. Der FSV suchte weiter den Weg zum Tor, verkrampfte aber mit zunehmender Spieldauer.

Kurz vor Schluss passierte es dann bei einem Standard. Kritzmows Torhüter Yannic Hamann wehrte zwei Versuche der Rostocker ab. Beim dritten Einschuss war er dann machtlos. Lopatynski lochte ein und ließ den RFC jubeln. Anschließend probierte es der FSV noch einmal, mit der letzten Aktion verfehlte der eingewechselte Bryan Wolski nur knapp den langen Pfosten.

FSV Kritzmow will Nackenschlag „schnell löschen“

„Wir wollten Kritzmow ärgern und das haben wir geschafft. Die Mannschaft hat wahnsinnig toll gekämpft“, resümierte Simon. Er sieht für sein Team das schwierigere Restprogramm. Während der RFC gegen den FSV Dummerstorf (2. Juni) und PSV Rostock (11. Juni) ranmuss, spielen die Kritzmower noch gegen den Doberaner FC II (3. Juni) und die SG Insel Rügen (11. Juni).

Christian Thoms wird mit seiner Elf versuchen, den ersten vergebenen Matchball aus den Köpfen zu bekommen. „Wir wollen das schnell löschen, denn wir haben es als Tabellenführer immerhin noch selbst in der Hand.“

