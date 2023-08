﻿Rostocker FC: So wenig bleibt von 215 000 Euro DFB-Pokalprämie beim Verein „hängen“

Raub mit Millionenbeute

Geldtransporter-Überfall an der A20 bei Gützkow: Polizei fasst Tatverdächtigen

Im März dieses Jahres stoppten mehrere bewaffnete Täter das Fahrzeug in einer fingierten Baustelle an der A20 in Vorpommern-Greifswald, öffneten den Laderaum gewaltsam, setzten den Wagen in Brand und flüchteten. Am Dienstag teilte die Polizei neue Details zum Fall mit.