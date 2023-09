﻿Rostocker FC im Pokal: Silvio Schulz und das besondere Wiedersehen mit dem FSV Kühlungsborn

Rostock/Kühlungsborn. Für Silvio Schulz wird es ein Duell unter besonderen Vorzeichen. Der Trainer kämpft am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) mit dem Oberligisten Rostocker FC auswärts gegen den FSV Kühlungsborn um den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Landespokals. Für Schulz wird es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, an der er auch einen großen Erfolg gefeiert hat.

Silvio Schulz kam 1999 nach Kühlungsborn

2018 war es, als Schulz mit dem FSV den langersehnten Aufstieg in die Verbandsliga schaffte. Vor fünf Jahren agierte er als Co-Trainer von Chefcoach Jens Hillringhaus. „Diese Zeit und auch die davor mit den anderen Trainern Daniel Stähr und Jörg Koopmann war sehr schön“, kommentierte Schulz.

Er war 1999 aus Sachsen-Anhalt nach Kühlungsborn gezogen und hatte als Aktiver auch für den FSV gespielt. 2002 schloss sich der ehemalige Verteidiger dem Sievershäger SV an und kickte dort zehn Jahre. Anschließend wechselte Schulz zurück zu den Blau-Weißen und ließ dort seine Laufbahn ausklingen. Zudem betrieb er rund 20 Jahre lang ein Eiscafé im Ostseebad.

FSV Kühlungsborn und Rostocker FC testeten im Sommer gegeneinander

In Kühlungsborn absolvierte der jetzige RFC-Coach auch einige Spiele zusammen mit dem aktuellen FSV-Spielertrainer Robert Franke. Das Duo war zudem beim Sievershäger SV gemeinsam aktiv. Die gemeinsamen Erfolge wird Franke im Pokalspiel ausblenden und sich voll auf die Partie fokussieren. „Wir sind der Außenseiter und haben in dieser Partie nichts zu verlieren“, kommentiert der 39-Jährige.

Beide Kontrahenten standen sich bereits in der Sommervorbereitung in einem Testspiel gegenüber. Die Rostocker setzten sich mit 5:1 beim FSV durch. Und auch an sich ist der RFC mit neun Punkten aus fünf Oberliga-Begegnungen besser in die Saison gekommen. Die Kühlungsborner sind hingegen noch sieglos. In den drei Verbandsliga-Partien gegen den FSV Bentwisch (0:3), Greifswalder FC II (2:2) und FC Förderkader (2:2) holten die Kühlungsborner zwei Zähler.

RFC hat Klatsche gegen Zehlendorf aufgearbeitet

Das vergangene Ergebnis des RFC war jedoch auch nicht besser. Erst am vergangenen Sonnabend hatten die Rostocker eine 0:5-Klatsche gegen Spitzenreiter Hertha 03 Zehlendorf hinnehmen müssen. Schulz erklärt, dass seine Mannschaft die Schlappe selbstkritisch ausgewertet habe. „So ein Ergebnis kann passieren, es ist nur wichtig, dass wir daraus die richtigen Lehren ziehen“, erklärt der aus Burgstall (rund 30 Kilometer südlich von Stendal) stammende Trainer.

Sein Team ist der amtierende Landespokalsieger. Aus der Siegermannschaft der Vorsaison sind nach einem personellen Umbruch im Sommer allerdings nur noch sechs Spieler übrig geblieben. Als Belohnung für den Pokaltriumph gab es Mitte August das Duell im DFB-Pokal gegen Erstliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim (0:8).

Spannende Pokalpartien beim SV Pastow und in Neubrandenburg

Der deutsche Cup-Wettbewerb ist auch ein Anreiz für die anderen Amateurklubs in MV. Neben dem Spiel in Kühlungsborn stehen in Runde zwei im Lübzer Pils Landespokal 30 weitere Duelle auf dem Programm. Ein Höhepunkt darunter ist das reine Verbandsliga-Duell zwischen dem SV Pastow und FC Mecklenburg Schwerin. Hier dürfte Spannung bis zur letzten Minute vorprogrammiert sein. SVP-Trainer Heiner Bittorf weiß, dass seine Mannschaft eine Steigerung zum 3:0-Heimsieg aus der Vorwoche gegen den SV Warnemünde brauchen wird.

Unterdessen hat Regionalligist Greifswalder FC eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Die Elf von Trainer Lars Fuchs ist am Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) beim Penkuner SV haushoher Favorit. Der Underdog spielt vier Ligen tiefer in der Landesklasse II. Eine halbe Stunde später erfolgt der Anpfiff beim schweren Auswärtsspiel des Oberligisten FC Anker Wismar gegen den Verbandsliga-Achten 1. FC Neubrandenburg.

Bereits kampflos weiter ist die SG Karlsburg/Züssow aus der Landesliga Ost. Gegner PSV Wismar (Landesliga West) bekommt für das Pokalspiel keine spielfähige Mannschaft zusammen.

