﻿Rostocker FC: Last-Minute-Schock gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf

Die Oberliga-Fußballer werden in der dritten Minute der Nachspielzeit kalt erwischt. Gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf setzt es eine 0:1-Heimschlappe. Trainer Christiano Dinalo Adigo sprach von einem glücklichen Erfolg für die Gäste.

Hier greift sich RFC-Torhüter Dmitri Stajila im Spiel gegen den RSV Eintracht einen Ball. In der Nachspielzeit musste er das Spielgerät allerdings aus dem eigenen Netz holen.

Rostock. Es läuft die letzte Minute der Nachspielzeit am Damerower Weg. Die Fußballer des Rostocker FC haben im Heimspiel gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf noch eine Standardsituation gegen sich. Die Brandenburger bringen den Ball in den Sechzehner. Aus dem Gewühl ist es Jordan Thurau, der den Ball an RFC-Keeper Dmitrij Stajila vorbei ins Tor schiebt. Danach bricht großer Jubel bei den Gästen aus. Es war der Treffer des Tages bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage der Rostocker.

RFC-Trainer Adigo: „Glücklicher Sieg für den Gegner“

Somit hat der RFC (2. Platz/45 Punkte) im Titelrennen der NOFV-Oberliga Nord gepatzt. Dementsprechend gab es einige enttäuschte Gesichter auf Seiten der Hausherren. „Es war ein sehr glücklicher Sieg für den Gegner. Wir kamen nicht dazu gegen diese Fünferkette von Stahnsdorf uns klare Möglichkeiten herauszuspielen“, analysierte Rostocks Trainer Christiano Dinalo Adigo. Für sein Team kann der Rückstand zum ersten Tabellenrang noch auf sechs Zähler anwachsen, sollte Spitzenreiter FC Hansa Rostock II (48) am Sonntag das Landesduell bei der TSG Neustrelitz gewinnen.

Statistik Rostocker FC: Stajila – Martin, Iloka, Ben-Cadi – Petnga (57. Sadrifar), Berger, Scharf, Kraiev (84. Walter) – Fritzsche, N’Diaye (65. Stojanovic), Mbengani. Tor: 0:1 Thurau (90. +3). Schiedsrichter: Tom Channir. Zuschauer: 80.

Für den RFC war das Aufeinandertreffen gegen die Stahnsdorfer 90 Minuten lang ein erfolgloses Anrennen auf das gegnerische Tor. Der RSV bereinigte hinten viele Situation kompromisslos. Vorne meldeten sie sich nur selten an. Allerdings saß die eine entscheidende Chance kurz vor dem Abpfiff.

Rostocker FC am Mittwoch in Neustrelitz

„Da geht es für uns dann auch darum, die Konzentration bis zum Ende hochzuhalten. Das haben wir in der Situation nicht geschafft“, sagte Adigo, der von einem „typischen 0:0-Spiel“ sprach. Mit einigen Bewertungen von Schiedsrichter Tom Channir konnte der Coach nicht leben. „Ich hatte bei einigen Entscheidungen das Gefühl, dass wir das Auswärtsteam sind.“

Dem Rostocker FC bleibt nicht viel Zeit, um diese Last-Minute-Schlappe gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf zu verdauen. Schon am kommenden Mittwoch ist der Traditionsklub auswärts gefordert. Dann steigt um 14 Uhr es zum Nachholspiel gegen die TSG Neustrelitz.