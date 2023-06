Der Rostocker FC hat sich auf einen Austragungsort für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim festgelegt. Der Oberligist wird in der Stadt bleiben und im Ostseestadion spielen. Es waren auch andere Spielstätten im Gespräch.

Rostock. Der Rostocker FC hat sich festgelegt. Der Fußball-Traditionsklub wird sein Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Erstliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim im Ostseestadion austragen. Das machte der Oberligist am Donnerstagabend öffentlich. Die Partie steigt am 13. August um 13 Uhr.