﻿NOFV-Oberliga Nord: Rostocker FC leiht Stürmer vom Greifswalder FC

Rostock/Greifswald. Der Rostocker FC kann ab sofort auf eine weitere Option im Angriff setzen. Vom Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC wechselt Jonas Banouas für ein Jahr auf Leihbasis zum Traditionsklub. Der 19-Jährige soll schon für das Auswärtsspiel des RFC am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) gegen den SC Staaken zur Verfügung stehen.

Jonas Banouas: Schon als Youngster ein Aufstiegsheld

Im Sommer 2022 hatte es Banouas vom FC Rot-Weiß Wolgast zum Greifswalder FC gezogen. Mit seinen 18 Jahren hatte er in der Saison 2021/22 die Wolgaster mit 29 Toren zum Aufstieg in die Landesliga geschossen. Seine Treffersicherheit deutete der Offensivkicker auch im Trikot der zweiten Mannschaft des GFC an. Für diese erzielte er in der vergangenen Spielzeit sechs Tore in 16 Verbandsliga-Partien.

Für das Regionalliga-Team kam Banouas in der Vergangenheit in acht Spielen zum Einsatz. Jetzt soll der talentierte Rechtsfuß die nötige Spielpraxis beim RFC sammeln. Die Rostocker haben ihn auch verpflichtet, da sich der Transfer von Probespieler Oliver Zajac vor einer Woche zerschlagen hatte.

Bislang hat der RFC nach 13 Abgängen in diesem Sommer neun Neuzugänge geholt, darunter mit Torhüter Mika Schneider und Außenverteidiger Hannes Mietzelfeld zwei weitere Ex-Greifswalder.

