﻿Mit zwei Mann weniger: Rostocker FC patzt bei Kellerkind FC Mecklenburg Schwerin

Erstmals in dieser Saison verliert der Rostocker FC zwei Spiele hintereinander. Beim 1:2 gegen den FC Mecklenburg Schwerin werden zwei Akteure des Tabellendritten vom Feld verwiesen. Während der RFC hadert, keimt beim Gegner neue Hoffnung im Abstiegskampf auf.

Schwerin. Überraschend hat der Rostocker FC beim abstiegsgefährdeten FC Mecklenburg Schwerin gepatzt. Das 1:2 (1:0) am Sonnabend in der NOFV-Oberliga Nord war die zweite Niederlage in Folge für den Traditionsklub. Obendrein schwächten sich die Rostocker Fußballer mit zwei Platzverweisen im Landesduell. Es scheint so, als wenn die Derbyniederlage in der Vorwoche gegen die U 23 des FC Hansa ihre Spuren beim RFC hinterlassen hat.