﻿Rostocker FC: Pepe Koessler trifft bei Debüt spät zum Heimsieg

Rostock. Der Fußball schreibt immer wieder besondere Geschichten. So auch geschehen am Sonntag beim Saisonauftakt des Rostocker FC in der NOFV-Oberliga Nord. Da macht Pepe Koessler sein erstes Pflichtspiel für die erste Herrenmannschaft der Ostseestädter und wird gleich zum Siegtorschützen. Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Youngster, der noch in der U 19 spielen könnte, den entscheidenden Treffer beim 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf.

Rostocker FC: Koessler rechtfertigt Vertrauen

„Pepe war die ganze Vorbereitung im Trainingskader dabei. Es freut mich für ihn, dass er sich mit dem Tor belohnt hat“, kommentierte RFC-Coach Silvio Schulz. Koessler hatte sich in den zurückliegenden Wochen im schmalen Kader der Rostocker bewiesen. Der Lohn war von Coach Silvio Schulz die Einwechslung in der Schlussphase. Der Offensivspieler rechtfertige das Vertrauen. Schulz betont, dass Koessler und auch Elias Handy, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen, sehr fleißig wären und ihre Sache ordentlich machen würden.

Statistik Rostocker FC: Schneider – Ben-Cadi, Mikolajczak, Scharf (74. Akogo), Martin, Mietzelfeld, Doagbodzi, Schah Sedi (90. +2 Handy), Huber, Weiß, Kruse (82. Koessler). Tore: 0:1 Stephan (69.), 1:1 Mikolajczak (73.), 2:1 Koessler (88.). Schiedsrichter: Tobias Behm. Zuschauer: 123.

Für die Rostocker war der Sieg gegen die Mahlsdorfer das dringend erhoffte Erfolgserlebnis zum Start. Der RFC hat schwierige Vorbereitungswochen hinter sich. Nach 13 Abgängen im Sommer und dem Trainerwechsel von Christiano Dinalo (zum 1. FC Phönix Lübeck) zu Silvio Schulz musste die Mannschaft kräftig umgekrempelt werden. Der Traditionsklub holte bislang neun Neuzugänge. An der einen oder anderen Verstärkung arbeitet die Schulz-Elf noch. „Der Sieg freut mich auch ungemein für die Mannschaft. Einige sind in diesem Spiel über ihre Grenzen gegangen. Großes Kompliment dafür, nach einem Rückstand so zurückzukommen“, so Schultz.

Mikolajczak trifft ebenfalls beim Einstand

Erst zwei Tage vor dem Mahlsdorf-Duell hatten die Rostocker Michal Mikolajczak verpflichtet. Der Pole war vom Ligakonkurrenten FSV Union Fürstenwalde an den Damerower Weg gewechselt. Ein besseres Debüt für den RFC hätte sich der zentrale Mittelfeldspieler wohl nicht vorstellen können. Nach dem Rückstand aus der 69. Minute traf Mikolajczak (73.) wenig später zum Ausgleich. Kurz vor Ultimo ließ dann Koessler die Gastgeber jubeln.

Ebenfalls 48 Stunden vor dem Saisonauftakt hatten die Rostocker mit Remmy Kruse einen weiteren Probespieler unter Vertrag genommen. Der Außenbahnspieler kickte die Mahlsdorfer von Beginn an mit und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Er hatte noch in der Vorsaison für die U 19 des Eimsbütteler TV in der A-Junioren-Regionalliga Nord gespielt.

Für den Rostocker FC geht es am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel weiter. Um 14 Uhr werden die Mecklenburger dann beim SC Staaken antreten.

