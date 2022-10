﻿Rostocker FC rückt näher an Spitzenrang heran

Durch den 4:1-Heimsieg gegen den MSV Neuruppin beträgt der Rückstand nur noch einen Zähler auf Platz eins. Der Rostocker FC trifft gegen die Brandenburger im ersten Durchgang gleich dreimal. Trainer Christiano Dinalo Adigo will die Situation nicht überbewerten.

Rostock. Den Grundstein für seinen 4:1 (3:0)-Heimsieg hat der Rostocker FC in der ersten Hälfte gelegt. Pieter-Marvin Wolf per Doppelpack und Djibril N’Diaye trafen für die Rostocker am Sonnabend zur 3:0-Führung in den ersten 45 Minuten. Damit zogen sie dem MSV Neuruppin (6. Platz/17 Punkte) den Zahn. Nach der Niederlage in der Vorwoche beim TuS Makkabi (1:2) ist der RFC somit in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

„Wir haben von Beginn an die richtige Einstellung zu diesem Spiel gehabt und sind sehr konzentriert aufgetreten“, analysierte Rostocks Coach Christiano Dinalo Adigo. Er hatte großen Respekt vor den Neuruppinern, die sich im Sommer viel Qualität mit Verstärkungen dazubekommen haben.