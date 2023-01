﻿Rostocker FC: Sieg im Test gegen Haldensleben, Fritzsche-Transfer fix

Rostock. Nur zwei Tage nach dem Vorbereitungsstart hat der Rostocker FC im ersten Testspiel den ersten Sieg eingefahren. Der Spitzenreiter der NOFV-Oberliga Nord bezwang am Sonnabend den Haldensleber SC mit 3:0 (1:0). Gegen den Tabellenachten der Verbandsliga Sachsen-Anhalt waren Nino Stojanovic (44.), Brian Petnga (81.) und Obinna Johnson Iloka (87.) für die Tore der Rostocker Fußballer zuständig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo hatte einen positiven Eindruck vom Auftritt seines Teams. Der Traditionsklub hatte am Donnerstag mit dem Training nach der Winterpause begonnen. „Die Jungs haben in den vergangenen zwei Tagen drei harte Einheiten absolviert. Gegen einen gut organisierten Gegner haben wir uns ordentlich bewegt und hinten heraus souverän gewonnen.“

Fritzsche beim Rostocker FC in der Startelf

Erstmals für das Oberliga-Team der Rostocker im Einsatz war Leander Fritzsche. Er begann in der Startelf. Der Transfer des Angreifers vom Verbandsligisten Malchower SV zum RFC ist mittlerweile fix. Mit 14 Toren in zwölf Ligapartien war der 22-Jährige nach der Hinrunde zweitbester Torschütze der höchsten MV-Spielklasse nach Daniel Nawotke (17 Tore) vom 1. FC Neubrandenburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adigo sieht in Fritzsche einen jungen Spieler mit viel Potenzial. „Er bekommt bei uns die Chance, sich in der Rückserie in einer höheren Liga zu beweisen“, sagt der 50-Jährige weiter. Im Gegenzug zu dem Transfer verleiht der RFC seinen jungen Stürmer Bashir Schultz (20) bis Saisonende an den Malchower SV.

Lesen Sie auch

Vor dem Ligastart am 21. Januar bei der TSG Neustrelitz steigt für die Rostocker noch ein Testspiel. Die Generalprobe bestreitet der RFC am Sonnabend kommender Woche um 14 Uhr in Travemünde gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck.