﻿Rostocker FC siegt in Frankfurt – Anreise verläuft mit Verzögerungen

Obinna Johnson Iloka (r.), hier in einem früheren Spiel, steuerte einen Doppelpack zum 3:1-Sieg des RFC in Frankfurt bei.

Stahnsdorf/Frankfurt (Oder). Der Rostocker FC (jetzt 2. Platz/28 Punkte) hat sich trotz einer verspäteten Anreise im Auswärtsspiel beim 1. FC Frankfurt/Oder (9./16) nicht aus der Bahn bringen lassen. Die Mecklenburger schlugen am Sonnabend den Aufsteiger mit 3:1 (1:1). Die Hanseaten auf dem Weg in den Tiefen Osten Brandenburgs eine Umleitung zeitlich nicht einkalkuliert. Dadurch war die Vorbereitung auf die Begegnung alle andere als einfach.

Erst 50 Minuten vor Anpfiff trudelten die Rostocker im Stadion der Freundschaft ein. Laut RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo verloren die Gäste durch unfreiwilligen Umweg rund eine Stunde. „Unsere Vorbereitung auf das Spiel war nicht optimal, daher hatten wir die erste halbe Stunde des Spiels Probleme.“

Telinhos reagiert mehrfach glänzend

Torhüter Miguel Da Silva Telinhos bewahrte die Rostocker in den ersten 30 Minuten mehrfach vor einem Rückstand. Anschließend fand der RFC besser in die Partie und nutzte eine seiner ersten Möglichkeiten. Tyson Richter (31.) traf. Unmittelbar vor dem Kabinengang verursachte Kevin Ntika einen Foulelfmeter. Frankfurts Marcel Georgi verwandelte den Strafstoß zum 1:1.

Mit einem Kopfballtor von Obinna Johnson Iloka starteten die Rostocker in den zweiten Durchgang. Der RFC bekam danach mehr Sicherheit in sein Spiel und verwaltete den Vorsprung bis zum Ende erfolgreich. Iloka erhöhte in der Nachspielzeit noch per Foulelfmeter auf 3:1.

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann gut in der Partie und haben uns den Sieg verdient. Wir haben gegen einen starken Aufsteiger gespielt, das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte Adigo und ist mit dem RFC am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) erneut auf Reisen. Dann geht es zum Tabellenfünften Blau Weiß Berlin – hoffentlich ohne große Anreisestrapazen.

Rostocker FC: Telinhos – Ben-Cadi, Ntika (46. Sadrifar), N'Diaye (73. Stojanovic), Wolf (73. Scharf), Mbengani (78. Martin), Iloka, Weiß, Petnga, Richter, Zhurakhovskyi.

Tore: 0:1 Richter (31.), 1:1 Georgi (45. +1/Foulelfmeter), 1:2, 1:3 Iloka (49., 90. +2/Strafstoß).