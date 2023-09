﻿Rostocker FC siegt spät bei Torfestival: Trainer Karsten Simon über Platzverweis verärgert

Trinwillershagen. Eine mitreißende Partie, späte Tore in der Nachspielzeit die zum Sieg führen und grenzenloser Jubel: Beim 5:3 (2:1)-Sieg des Rostocker FC II in der Fußball-Landesklasse I beim SV Rot-Weiss Trinwillershagen hätte für Karsten Simon alles passen können, wäre da nicht eine Sache gewesen. Der RFC-Trainer sah direkt nach dem letzten Tor der Begegnung die Gelb-Rote Karte. Die Erklärung, die der Übungsleiter von Schiedsrichter Jannes-Leonard Bathke erhalten haben soll: „Ich soll zu doll gejubelt haben.“

Karsten Simon hätte sich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht

Diese Begründung sorgte für Unmut bei Simon. Er hatte zunächst in der fünften Minute der Nachspielzeit Gelb gesehen, nachdem er beim Jubeln seine Coaching-Zone halb verlassen hatte. Sein Team hatte unmittelbar zuvor durch Eric Waschk das 4:3 erzielt – ein emotionaler Moment. Wenig später sorgte der eingewechselte Mohammad Mandhi Asgari (90. +6) für den 5:3-Endstand. Simon feierte das Tor ebenfalls euphorisiert und verließ dabei erneut seine Zone. Dafür gab es in der Summe die Ampelkarte.

„Für ist das eine große Sauerei. Wo kommen wir denn da hin, dass man wegen so etwas des Feldes verwiesen wird“, ärgerte sich Simon, der sich etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte. Immerhin wäre es eine mitreißende Situation gewesen, die für viele Emotionen gesorgt hätte. Die Rostocker hatte sich aber zuvor bereits ein paar Male über andere Entscheidungen beim Unparteiischen lautstark beschwert. Durch seinen Platzverweis ist Simon am 17. September im nächsten Ligaspiel gegen Platznachbar PSV Rostock gesperrt. Assistenzcoach Hans-Joachim Seehafer wird dann das Team betreuen.

Rostocker FC als Tabellenführer in die Pokalpause

Durch den dritten Sieg im dritten Spiel liegt der Rostocker FC II an der Spitze der Landesklasse I. Simon sieht als Gründe für den guten Start die hohe Trainingsbeteiligung, gute Integration der Neuzugänge und positive Stimmung in der Mannschaft. „Im Schnitt sind 20 Mann beim Training. Das hätten wir vergangene Saison nicht. Wir wollen den Start nicht überbewerten und schauen von Spiel zu Spiel“, will der Coach noch nicht in zu große Euphorie verfallen.

Gegen die Trinwillershäger hatten die Rostocker zweimal eine Führung verspielt. Nach dem 1:0 von Waschk (12.) glich John-André Teuerling (40.) für die Hausherren aus. Auch auf die beiden Treffer der RFC-Kicker Ron-Maurice Tuppat (41.) und Linton Mejia de Alba (54.) zum 3:1 hatte Rot-Weiss eine Antwort parat. Toni Kornack (58.) und Teuerling (79.) nährten die Hoffnungen auf einen Punktgewinn für – 3:3.

Das letzte Wort hatten allerdings der RFC mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit. Nach dem wilden Spiel in Trinwillershagen können die Rostocker am kommenden Wochenende durchatmen, da sie im Landespokal als Reserveteam nicht startberechtigt sind.

