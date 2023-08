Unfall in der KTV

Das Abbiegemanöver einer Passat-Fahrerin in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt endete in einer Kollision. Ihr Auto und die Straßenbahn verkeilten sich, der Bahnverkehr kam wegen der Bergungsmaßnahmen zeitweise zum Erliegen. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag.