﻿Rostocker FC stolz auf „erfolgreiche Saison“ – Coach Adigo lässt seine Zukunft offen

Rostock. Dass das Saisonfinale verlorenging, spielte beim Rostocker FC am Sonnabend nur eine untergeordnete Rolle. Trotz der 1:2 (1:1)-Heimniederlage im Landesduell gegen die TSG Neustrelitz (8. Platz/47 Punkte) herrschte gute Stimmung bei den Fußballern aus der Hafenstadt. Der Stolz über das Erreichte mit dem Landespokalsieg und Tabellenrang zwei in der NOFV-Oberliga Nord überwog.

Coach Adigo bekommt Gänsehaut, wenn er über die Saison redet

„Es war eine tolle Saison. Darüber zu reden, gibt mir Gänsehaut“, lobt RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo und ergänzte: „Ich bin sehr dankbar dafür, diese tolle Mannschaft in dieser erfolgreichen Saison trainieren zu dürfen.“

Dass gegen die Neustrelitzer die Luft raus war, merkte man den Rostockern an. Noch in der Vorwoche hatten sie in Greifswald das Landespokal-Endspiel gegen Verbandsligist FSV Einheit Ueckermünde (5:2) gewonnen und sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Den ersten Gegentreffer von TSG-Kicker Tino Schmunck konnte der RFC nach einer halben Stunde durch Nino Stojanovic (32.) noch ausgleichen. Nach dem 1:2 durch Justin Schultze (52.) hatten die Hausherren nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Oberliga-Team des Rostocker FC vor ungewisser Zukunft

Die Rostocker sind froh, dass nach einer langen Saison mit dem kleinsten Kader der Liga nun Sommerpause ist. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Die Verantwortlichen arbeiten daran, eine weitere Oberliga-Spielzeit stemmen zu können. Für die fünfthöchste deutsche Spielklasse hatte der Verein Anfang März gemeldet.

Ob Trainer und Spieler bleiben, ist ebenso noch nicht geklärt. „Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie es weitergeht“, sagte Adigo am Sonnabend. Er selbst habe sich bis zum letzten Spiel noch keine Gedanken um seine sportliche Zukunft gemacht. Diese werde er in diesen Tagen noch einmal mit der sportlichen Leitung bereden. „Das Ziel war es, einen Titel zu holen. Das haben wir erreicht“, so Adigo, der betont, die Herren- und Frauenmannschaft hätten durch ihre Landespokal-Erfolge „die Marke RFC aufpoliert“.

Einen Verbleib bei den Rostockern kann sich Adigo vorstellen. Laut dem Coach müssten die Verantwortlichen dafür aber an der Struktur arbeiten. „Davon sind wir momentan weit entfernt. Das Team hinter dem Team muss stehen. Dann könnte man die Mannschaft, die noch nicht an ihrem Zenit ist, in Ruhe weiterentwickeln“, erklärt Adigo.

