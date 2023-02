„Das ist alles sehr niedlich gemacht“: So war das Tarzan-Musical in Rostock

Bunte Kostüme, Dschungel-Atmosphäre und viel Musik: Am Sonntag ist in der Rostocker Stadthalle das Familienmusical „Tarzan“ aufgeführt worden. Was die mehr als 1500 Zuschauer erlebt haben und warum die Show in Rostock etwas anders war als in anderen Städten.