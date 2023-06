﻿Rostocker FC: Trainer Christiano Dinalo Adigo wechselt in die Regionalliga

Besucher begeistert

In entspannter, fast familiärer Atmosphäre hat der Sänger Clueso am Samstagabend in Neubrandenburg seine Show durchgezogen. 3500 Fans sangen und tanzten zu Hits wie „Cello“ oder „Gewinner“. Einige der Zuhörer begleitet der Erfurter schon 20 Jahre lang.