﻿Rostocker FC verhindert mit Heimsieg den vorzeitigen Hansa-Staffelsieg

Dritter Sieg in Folge

Liveticker zum Nachlesen: So lief das Spiel Hansa Rostock gegen Jahn Regensburg

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Hansa Rostock am Sonnabend Jahn Regensburg empfangen und konnte dabei einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtete mit einem Ticker live aus dem Stadion.