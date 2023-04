﻿Rostocker FC verliert 0:4 bei effektiver SG Dynamo Schwerin

Bildergalerie

So schön war das Osterwochenende auf Usedom und in Wolgast

Sonne satt gab es erst am Ostermontag. Dennoch zog es die Menschen auch am nasskalten Osterwochenende ins Freie. Ob am Feuer, im Tierpark oder bei den Bansiner Osterinseln – die Gäste fühlten sich gut unterhalten. Wir zeigen die schönsten Impressionen vom langen Wochenende in der Bildergalerie.