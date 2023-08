Kostenfrei bis 19:56 Uhr lesen

Kommentar

32. Hanse Sail in Rostock beendet: Vielfalt an Land ersetzt Großsegler nicht

Die 32. Hanse Sail war vielseitig – auf See sowie an Land. Was ihr neben allem Programm aber fehlte, waren die wirklich imposanten Schiffe. Sie sind es nach wie vor, die Besucher an die Ostsee ziehen, meint OZ-Redakteurin Katrin Zimmer.