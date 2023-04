﻿Rostocker FC zieht souverän ins Landespokalfinale ein – Berger und Kraiev jeweils mit Doppelpack

Schönberg. Oberligist Rostocker FC zieht ins Finale des Lübzer Pils Cup 2022/2023 ein. In einer einseitigen Partie bezwang die Mannschaft von Trainer Christiano Dinalo Adigo vor 367 Zuschauern in der Brillen Becker-Arena Verbandsligist FC Schönberg 95 klar mit 6:0 (3:0). „Wir wollten dominant auftreten und Fußball spielen. Das war unser Matchplan“, betont RFC-Coach Adigo. Das Ergebnis ist deswegen so eindeutig, weil wir den FC Schönberg sehr ernst genommen und seriös gespielt haben“, ergänzt der Übungsleiter.

Junker: „Das 0:1 kassieren wir zu früh“

Für Schönbergs Trainer Axel Junker war vor allem der frühe Rückstand entscheidend für den Spielverlauf. „Das 0:1 kassieren wir viel zu früh. Noch dazu aus einer Situation, die wir vor dem Spiel mehrfach angesprochen haben“, ärgert sich Junker.

Die Gäste aus der Hansestadt stellten bereits in der sechsten Spielminute die Weichen auf Sieg. Vladyslav Kraiev erzielte aus Nahdistanz für die Gäste den Torreigen. Zuvor sorgte ein Einwurf auf Rostocks Obinna Iloka, der den Ball per Kopf in den Fünfmeterraum verlängerte, für Gefahr. Kraiev schaltete am schnellsten und brachte seine Mannschaft in Führung.

Doppelpack Kraiev, Doppelpack Berger

Schönberg agierte in der Folge ohne Ideen und war speziell in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät. Der RFC spielte vor allem über den agilen Kevin Mbengani schnell, direkt und fintenreich, die Maurinekicker liefen nur hinterher. Ein verwandelter Foulelfmeter durch Johann Berger und ein Abstaubertreffer erneut durch Kraiev stellten den verdienten 3:0-Halbzeitstand her.

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Schönberger zu keiner Zeit ins Spiel, wirkten langsam, ideenlos und ängstlich. Ganz anders der RFC. Spielfreudig und mit starkem Pressing erspielten sich die Rostocker Chance um Chance, Schönberg ging Stück für Stück unter. Eric Martin, erneut Johann Berger und Wirbelwind Kevin Mbengani mit einem herrlichen Schlenzer schraubten für die Gäste das Ergebnis binnen 15 Minuten nach Wiederanpfiff auf 6:0 und markierten schon früh damit den Endstand.

Rostocks Adigo: „Wir haben eine geile Mannschaft“

„Dafür, dass der RFC im Spiel nach vorne Qualität hat und sie immer, auch in Bedrängnis, eine Spielidee haben, stehen sie in der Oberliga auf Platz drei“, muss Axel Junker nach Abpfiff anerkennen und ergänzt enttäuscht: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Null länger halten und dann vielleicht selbst in Führung gehen“.

Rostocks Coach Christiano Dinalo Adigo lobt seine Mannschaft für ihr Auftreten. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Den Gegner früh unter Druck setzen, ein frühes Tor erzielen und das Tempo bestimmen. Das hat uns in die Karten gespielt und man hat gesehen, was wir für eine geile Mannschaft haben“, so der Coach.

Der Rostocker FC trifft am 3. Juni im Finale auf Verbandsligist FSV Einheit Ueckermünde.

FC Schönberg: Dankert – Schulz, Leu, Beckmann, Schameitke (86. S. Schmidt), Nagel, Mildner (68. Godknecht), Heymann (68. Kanzog), Hamer (44. Zeh), Kalfa, Kaben (86. Miltzow)

Rostocker FC: Stajila – Ben-Cadi (60. N´Djaye), Berger, Scharf (46. Doagbodzi), Mbengani, Martin (60. Stojanovic), Iloka, Fritzsche, Sadrifar, Weiß (76. Walter), Kraiev

Tore: 0:1/0:3 Kraiev (6./38.), 0:2/0:5 Berger (29./54.), 0:4 Martin (47.), 0:6 Mbengani (63.)

Schiedsrichter: Lechner

Zuschauer: 367