﻿Rostocker FC zittert sich zum Sieg – FSV Kritzmow macht Dampf von hinten

Tribsees. Da ist der Rostocker FC II noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Auch dank seines Torhüters Augustin Esteban Walter hat der Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse I mit viel Mühe einen 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim noch sieglosen Schlusslicht Tribseeser SV eingefahren. RFC-Coach Karsten Simon meinte: „Augustin hat ganz stark gehalten. Er hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten und dadurch erst den Sieg ermöglicht.“

Zwar rehabilitierten sich die Rostocker für die erste Saisonniederlage vor einer Woche gegen Rot Weiss Trinwillershagen (0:3), doch wirklich überzeugen taten sie nicht. Die Oberliga-Reserve lag nach elf Minuten durch einen Foulelfmeter von Dimo Boldt mit 0:1 hinten. Laut Simon hätte es vorher einen Strafstoß für den RFC geben können.

Paudlitz und Lopatynski drehen das Spiel

Der Favorit lief dem Rückstand lange Zeit hinterher. Erst Julian Paudlitz (75.) und Michal Lopatynski (85.) erlösten die Rostocker und drehten das Spiel. „Sicherlich haben wir uns schwergetan. Wir wissen aber auch, dass die Rückrunde deutlich schwerer als die Hinserie für uns wird“, betont Simon, dessen Team als Aufsteiger bis zur Winterpause 13 Partien unbesiegt geblieben war.

Trotz des Sieges in Tribsees suchen die Rostocker momentan nach ihrer Form. Simon wusste, dass so eine Phase kommen würde. „Wir haben ein junges Team und die Einstellung bei den Jungs stimmt. Klar kämpfen wir darum, am Ende Erster zu werden. Sollten wir Zweiter oder Dritter werden, wäre das für uns als Aufsteiger trotzdem ein tolles Ergebnis“, so Simon.

Statistik Tribseeser SV: Dieck – P. Karg (30. Nienkirchen), Boldt, S. Rambow, S. Karg, Brüß, Zwirn, Priepke, D. Rambow, L. Bockhahn, N. Bockhahn. Rostocker FC II: Walter – Abel (46. Cordes), Kolz, Paudlitz, Scheel (61. Mehnert), Genschmar, Tuppat (46. Voß), Sawatzki, Lopatynski, Wohlers, Schmidt (64. Waschk). Tore: 1:0 Boldt (11./Foulelfmeter), 1:1 Paudlitz (75.), 1:2 Lopatynski (85.). Schiedsrichter: Heiko Gernetzki. Zuschauer: 99.

Unterdessen macht der FSV Kritzmow (2. Platz/jetzt 35 Punkte) weiter Druck als erster Verfolger des RFC II. Die Rostocker Vorstadt-Kicker schlugen auswärts den FSV Dummerstorf (5./22) mit 4:0 (2:0). Dadurch bleibt der FSV einen Zähler hinter dem Tabellenführer. Der PSV Rostock (3./31) ist nach seinem 3:0 (1:0)-Heimsieg über die SG Insel Rügen (9./18) hinter dem Spitzenduo in Lauerstellung.

Weitere Ergebnisse: FSV Kühlungsborn II – PSV Ribnitz-Damgarten 4:1, Sievershäger SV – SV Prohner Wiek 3:1, SV Blau-Weiß Baabe – SG Warnow Papendorf 6:4, SV Rot Weiss Trinwillershagen – Doberaner FC II 4:2.