﻿Rostocker Felix Langberg boxt um EM-Krone: „Das wird ein Kampf der Extraklasse“

Felix Langberg ist bereit für seine erste Titelchance. Der Rostocker boxt am 25. März in Hamburg gegen Patrick Korte aus Essen um die EM-Krone im Schwergewicht. Das sagen die Protagonisten.

Sie kämpfen am 25. März in Hamburg um die EM-Krone im Schwergewicht: der Rostocker Felix Langberg (l.) und Patrick Korte aus Essen.

Hamburg. Schwarzes Poloshirt, Jeans und ein breites Grinsen im Gesicht. Felix Langberg war am Mittwoch bei der Pressekonferenz in einem Hamburger Luxushotel die Vorfreude auf seine erste Titelchance deutlich anzumerken. Der Schwergewichtler aus Rostock boxt am 25. März in Hamburg gegen Patrick Korte (Essen) um die EM-Krone des Weltverbandes WBA. „Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mein ganzes Leben auf diese Titelchance gewartet“, sagt der 31 Jahre alte Modellathlet.

Sein Kontrahent ist acht Jahre älter, mit 1,90 Metern sechs Zentimeter kleiner, aber von der Statur her genauso beeindruckend. „Wenn die beiden auf dich zukommen, wird es dunkel“, scherzt Promoter Axel Plaß vom ausrichtenden Boxstall P2M.

Langbergs Manager Maik Stahr hat den Gegner ausgesucht, „weil er nach vorn geht“. Da auch der Rostocker einen aggressiven, offensiven Kampfstil bevorzugt, dürfen sich die 600 Zuschauer im Ballsaal des „Grand Elysee“ auf ein spektakuläres Duell freuen. „Felix ist eine richtige Kampfmaschine, ein Sportler, den wir durch jedes Feuer schicken können“, schwärmt Plaß.

„Action ist garantiert“, ist Langbergs Trainer Christian Morales überzeugt. Der Sportdirektor von P2M geht nicht davon aus, dass der auf zwölf Runden angesetzte Kampf über die Zeit geht. Während Korte, ein ehemaliger Bodybuilder, „ein Duell auf Augenhöhe erwartet“, verspricht Langberg einen „Kampf der Extraklasse“. Fest steht: Der Sieger wird in der Weltrangliste einen gewaltigen Sprung nach vorn machen.

Langberg trainiert mit Johnson und Europameister Tiafack

Felix Langberg bestreitet den Hauptkampf der zweiten P2M-Veranstaltung. Dafür hat er so hart wie noch nie trainiert. Wenn am 25. März der erste Gong ertönt, wird der Ostseestädter fast 100 Sparringsrunden absolviert haben. Am Mittwochnachmittag probte er mit dem erfahrenen Amerikaner Kevin Johnson (43) den Ernstfall. Nächste Woche wird Europameister Nelvie Tiafack (Köln) in Hamburg zum Training erwartet. Tiafack ist Deutschlands Schwergewichts-Hoffnung bei den Amateuren.

Ebenfalls in Hamburg mit dabei sind der Schweriner Araik Marutjan, Weltmeisterin Nina Meinke aus Berlin, die Schwergewichts-Riesen Viktor Jurk (2,06 m) und Oleksandr Zakhozhyi (2,05) sowie Lokalmatador Edison Zani.

Peter Kadiru ist Trainingspartner von Anthony Joshua

Langbergs Trainingskumpel Peter Kadiru muss dieses Mal passen. Der deutsche Meister aus Hamburg steigt stattdessen am 1. April in der Londoner O2-Arena gegen den Deutsch-Türken Hueseyin Akdemir in den Ring.

November 2022: Marcos Antonio Aumada (l) boxt gegen den deutschen Meister Peter Kadiru während einer Veranstaltung der P2M-Boxpromotion im Porsche Zentrum Hamburg. © Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der 25-jährige Kadiru ist seit vier Wochen Haupt-Sparringspartner von Anthony Joshuas in Dallas (USA), wo sich der langjährige Weltmeister im Gym seines neuen Coachs Derrick James vorbereitet. Ex-Weltmeister Joshua bestreitet in London den Hauptkampf gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin. Kadiru wird am 24. Juni bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ wieder vor heimischen Fans antreten.

Auch ohne den Lokalmatador wird der Kampfabend in Hamburg „eine richtig gute Show“, ist Promoter Plaß überzeugt. Dafür sollen in erster Linie Felix Langberg und Patrick Korte sorgen.