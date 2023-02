Brandon H. aus Rostock vor dem Landgericht in Berlin mit seinem Anwalt. Ihm wird vorgeworfen, in Berlin einen Fußballfan von Hertha BSC so schwer verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen starb.

Brandon H. wollte einen Fußballabend mit einem Freund erleben, doch es endete in einer Katastrophe. Der Rostocker und Hansa-Fan soll in Berlin einen Anhänger von Hertha BSC so geschlagen habe, dass dieser daraufhin starb. Jetzt steht er vor Gericht und äußert sich über seinen Anwalt erstmals zur Tat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket