﻿Rostocker HC benötigt einen Sieg und Schützenhilfe für den Aufstieg

Heimniederlage für Handballerinnen

Die Aufstiegsambitionen des Rostocker HC haben einen zweiten Dämpfer erhalten. Die Dolphins verloren am Sonnabend ihr Heimspiel gegen HCD Gröbenzell mit 28:32. So können sie den Sprung in die 2. Bundesliga noch schaffen.

