﻿Rostocker HC: Neuzugang Finia Wolf spielte für Zwickau in der Bundesliga

Rostock. Ein sonniger, aber windiger Tag in Warnemünde. Finia Wolf ist aus der S-Bahn ausgestiegen. Sie schlendert am Passagierkai entlang und schaut in Richtung Hohe Düne. An der Mittelmole hat gerade ein Traditionssegler abgelegt. Das Feld der ILCA6-Jollen kehrt in den Yachthafen zurück. Auch wenn heute kein Strandwetter ist: Finja fühlt sich im Ostseebad wohl. „Es ist schön ruhig hier“, sagt die 17-Jährige, die derzeit ihre neue Wahl-Heimat erkundet.

Finia Wolf ist Handballerin. Seit Monatsbeginn steht die talentierte Spielmacherin beim Rostocker HC unter Vertrag – und bringt sogar Erstliga-Erfahrung mit. Im Trikot des BSV Sachsen Zwickau feierte sie am 7. Dezember im Heimspiel gegen Dortmund ihr Debüt – mit gerade einmal 16 Jahren. „Es war atemberaubend, richtig krass“, schwärmt die talentierte Spielmacherin und betont: „Ich bin sehr dankbar für diese Chance.“

Sie spielte schon als 16-Jährige für den BSV Sachsen Zwickau in der Bundesliga: RHC-Neuzugang Finia Wolf. © Quelle: Marko Unger

Zehn Tage später im Auswärtsspiel gegen die HSG Bensheim-Auerbach erzielte sie ihre ersten beiden Bundesliga-Tore. Es folgten weitere Einsätze – und das Happy End. Zwickau sicherte sich in der Relegation den Klassenverbleib.

Dennoch entschied sich die 1,63 Meter große Rechtshänderin für einen Neuanfang. Finia erhofft sich von dem Wechsel zu den Dolphins mehr Einsatzzeiten. „Man lernt im Training, kann es aber nur im Spiel anwenden.“ Sie gehe einen Schritt zurück, um Erfahrungen in der 3. Liga zu sammeln, neue Leute kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Danach soll es schnellstmöglich wieder nach oben gehen, bekräftigt Finia Wolf. „Mein Ziel ist es, mit den Dolphins in die zweite Liga aufzusteigen.“

Finia Wolf absolvierte im Februar ein Probetraining in Rostock

RHC-Coach Dominic Buttig hatte schon Ende vergangenen Jahres Kontakt zu ihr aufgenommen. Im Februar gastierte Finia mit der A-Jugend des BSV in Schwerin. Sie blieb anschließend im Norden und absolvierte ein Probetraining in Rostock. „Dominic hat mir alles gezeigt, die Spielerinnen haben mich lieb aufgenommen – es war sehr familiär und hat mir gezeigt, dass ich diesen Schritt gehen kann“, erzählt Wolf, die wie in Zwickau auch beim RHC das Trikot mit der Nummer 31 tragen wird.

Buttig beschreibt den Neuzugang als „talentierte Spielerin, die eine unheimlich gute Dynamik hat und die im Eins-gegen-Eins-schon sehr weit ist“. Für den Trainer ebenfalls wichtig: Finia kann in der Abwehr spielen. Ständige Wechsel zwischen Deckungs- und Angriffsspezialisten nehmen das Tempo aus dem Spiel, weiß der 35-Jährige.

Wolfs Vater war Handball-Torhüter

Wolf stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Ihr Vater Heiko war Handball-Torwart. Ihre Mutter Kathrin war Leichtathletin und Turnerin. Auch ihre Schwester (20, Handball) und ihr Bruder (9, Fußball) waren oder sind aktiv. „Ich bin die Erste, die in den Leistungssport reingerutscht ist“, sagt Finia, die künftig die Alexander-Schmorell-Schule besuchen und im Internat wohnen wird. Im Anschluss möchte sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolvieren.

Vor elf Jahren warf Finia Wolf zum ersten Mal den Ball aufs Tor. Beim BSV Limbach-Oberfrohna bestritt sie ihr erstes Punktspiel im gemischten E-Jugend-Team. Sie spielte für den HV Chemnitz, ehe sie 2017 in Zwickau anheuerte. Mit dem BSV holte sie den Sachsenmeistertitel in der D- und C-Jugend, wurde für die Bezirksauswahl nominiert und zu Lehrgängen der Jugend-Nationalmannschaft eingeladen. In der vergangenen Saison tanzte sie auf vier Hochzeiten – A- und B-Jugend, Juniorteam und Bundesliga.

Vorbilder hat sie nicht. „Ich spiele meinen Stiefel.“ Beim Abschluss ist sie konsequent. „Mir wurde beigebracht, dass es nicht schön oder kreativ sein muss – Hauptsache, der Ball ist drin.“

