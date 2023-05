﻿Rostocker HC: Springt Jette Köppen noch auf den Zug zur U-19-EM auf?

Rostock. Die Aufstiegsrunde mit dem Rostocker HC ist beendet, die schriftlichen Abi-Prüfungen sind absolviert – Zeit für Jette Köppen, um sich von der turbulenten Saison zu erholen. Die 19 Jahre alte Handballerin flog am Donnerstag (11. Mai) mit Klassenkameraden, darunter ihre Teamkolleginnen Aenna Schult und Emily Selle, in die Türkei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Etwas entspannen und runterkommen, damit ich im Sommer wieder voll durchstarten kann“, sagt die Spielmacherin, die sich sogar Hoffnungen auf ihren ersten internationalen Einsatz machen darf. Köppen gehört zum vorläufigen Aufgebot für die U-19-Europameisterschaft, die im Juli in Rumänien ausgetragen wird. Die deutschen Talente treffen in der Vorrunde auf Portugal, Island und Gastgeber Rumänien.

Am 19. Juni beginnt Auswahl-Lehrgang in Frankreich

Doch die Rostockerin ist zurückhaltend. „Falls es klappen sollte, würde ich mich natürlich freuen, aber noch bin ich ja nicht dabei“, meint Jette Köppen, die den ersten Auswahl-Lehrgang Anfang April verletzungsbedingt verpasst hatte. Ab 19. Juni folgt eine weitere Trainingswoche in Frankreich. Nach einem weiteren Lehrgang wird Trainer Christopher Nordmeyer seinen EM-Kader benennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Juni stehen für Jette Köppen die mündlichen Prüfungen an. Am 1. Juli folgt der Trainingsauftakt beim RHC. Da blieb nur der Mai, um ein paar Tage Urlaub zu machen.

Lesen Sie auch

Der Trip in die Türkei kommt gerade recht, um die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg zu verarbeiten. Am besten sei, das verkorkste Saisonfinale abzuhaken „und nächste Saison wieder anzugreifen“, meint die Rostockerin, die in der vergangenen Spielzeit in drei Teams (A-Jugend, Juniorteam und Frauen) zum Einsatz kam.

Der Rostocker HC hat auf seiner Facebook-Seite eine Trikotversteigerung gestartet. Das Gebot für das rote Shirt von Jette Köppen steht bei 111 Euro. Folgt schon bald das Trikot mit dem Adler auf der Brust?